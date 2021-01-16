"Боюсь, мой суржик клиентам не понравится": Украина окончательно отказалась от русского языка

С 16 января на Украине вступает в силу пункт закона о языке, согласно которому участники всей сферы обслуживания обязаны разговаривать с клиентами только на украинской мове. Русский язык теперь окончательно под запретом. Сами предприниматели переменам не рады. "Боюсь, мой суржик клиентам не понравится", - сказала директор магазина одного известного бренда.С сегодняшнего дня Украина официально и уже окончательно отказалась от русского языка. В силу вступила статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".Согласно документу, теперь даже в сфере обслуживания обязаны разговаривать с клиентом исключительно на украинской мове. То есть теперь по-русски вас в Незалежной не обслужат нигде: ни на АЗС, ни в аптеке, ни в магазине, ни в кафе или ресторане, ни в банке, ни в больнице, ни в фитнес-клубе.За нарушение закона - грабительский штраф. Так, с персонала или владельца заведения за слово на русском могут содрать от 5100 до 6800 гривен (от 13,4 до 17,9 тысячи рублей).Сторонники тотальной украинизации потирают руки, не скрывая желания строчить доносы на нарушителей. А некоторые и вовсе в буквальном смысле этого слова - вколачивать "мову"."Жду не дождусь 16 января. У меня аж всё свербит. За кацапезацию многие получат по морде", - цитирует "Украина.ру" заявления так называемых "мовных активистов".А вот многие участники сферы услуг нововведению не рады. Люди признаются в том, что плохо владеют украинским языком, поскольку активно пользуются "бытовым русским", да и среди друзей, коллег и родных привыкли говорить на русском, а не на мове."Как собака - всё понимаю, сказать ничего не могу, - признаётся директор магазина одного известного бренда Наталья Стефанова. - Боюсь, мой суржик клиентам не понравится".Но, чтобы не нарваться на штраф, владелица торговой точки готова идти на такой шаг, хоть, по её признанию, на украинском разговаривать не умеет.