"Бойтесь, цепные псы режима! Навальный грядёт": Сатановский заступился за "отравителей" из ФСБ

Оппозиционер Алексей Навальный назвал имена людей, которых подозревает в своём отравлении, говорится на его сайте. По данным политика, все они сотрудники ФСБ из Института криминалистики. Информацию прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.

Он отмечает, что если верить последним новостям о Навальном, то ФСБ его травит чуть ли не с 2017 года. Вдумчиво, въедливо, безжалостно и хладнокровно. Никуда не торопясь. Как моль нафталином. Как таракана дустом. При этом занимаются этим ровно восемь сотрудников ФСБ из Института криминалистики.

Не восемнадцать, не двадцать восемь и не сто девяносто восемь, как можно было бы подумать, а только восемь. Просто остальные были заняты, - иронизирует Евгений Сатановский.

Но Навальный знает о них всё, продолжает Сатановский. Он знает их имена и псевдонимы. Их адреса и номера телефонов. Данные паспортов и цвет глаз. Их явки и пароли. Маршруты путешествий и номера кредитных карточек. Их счета в банке и стоимость квартир. Их семьи и их друзей. Естественно, все данные - из социальных сетей.

Ему помогает ФБК, а тому - западные СМИ, которые специализируются на России (все они им перечислены). Бойтесь, цепные псы режима! Дрожите и писайтесь по ночам! Навальный грядёт, - комментирует Сатановский.

Переходя на более серьёзный тон, политолог указывает, что среди обвинённых фигурирует руководитель Института криминалистики, генерал-майор Владимир Богданов. И так получилось, что Евгений Сатановский лично с ним знаком, причём довольно хорошо.