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"Бойтесь, цепные псы режима! Навальный грядёт": Сатановский заступился за "отравителей" из ФСБ
15 декабря 2020, 20:20 • 72 • Политика
Навальный назвал имена людей, которых подозревает в своём отравлении. "Бойтесь, цепные псы режима! Навальный грядёт", - комментирует сенсационные заявления "борца с режимом" политолог и экономист Евгений Сатановский.
Оппозиционер Алексей Навальный назвал имена людей, которых подозревает в своём отравлении, говорится на его сайте. По данным политика, все они сотрудники ФСБ из Института криминалистики. Информацию прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Он отмечает, что если верить последним новостям о Навальном, то ФСБ его травит чуть ли не с 2017 года. Вдумчиво, въедливо, безжалостно и хладнокровно. Никуда не торопясь. Как моль нафталином. Как таракана дустом. При этом занимаются этим ровно восемь сотрудников ФСБ из Института криминалистики.
Но Навальный знает о них всё, продолжает Сатановский. Он знает их имена и псевдонимы. Их адреса и номера телефонов. Данные паспортов и цвет глаз. Их явки и пароли. Маршруты путешествий и номера кредитных карточек. Их счета в банке и стоимость квартир. Их семьи и их друзей. Естественно, все данные - из социальных сетей.
Переходя на более серьёзный тон, политолог указывает, что среди обвинённых фигурирует руководитель Института криминалистики, генерал-майор Владимир Богданов. И так получилось, что Евгений Сатановский лично с ним знаком, причём довольно хорошо.
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