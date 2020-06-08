"Бойтесь данайцев": США предложили помочь с утечкой в Норильске. Народ верить отказался

Помпео на своей странице в Twitter назвал печальной новость о разливе топлива в России и добавил, что США готовы помочь с ликвидацией последствий ЧС, "несмотря на разногласия" между странами. Какую конкретно помощь могут и готовы предложить американцы, Белый дом пока не сообщил.

В комментариях "Яндекс.Новостей" народ негативно воспринял информацию о возможной помощи США. Властям этой страны снова верить отказались.

"Бойтесь данайцев, дары приносящих", - написал vl.vlasoff2014.

Пользователь по имени Марк предложил американцам подумать о бардаке в своей стране.

"Где нефть, там и США", - тонко подметил Андрей Д.

"Слёзы потекли ручьём от умиления и радости. Шакал в ягнёнка рядится", - съязвил Борисыч.

Многие в комментариях вспомнили ситуацию, когда похожая проблема была в США. Когда произошёл разлив нефти в Мексиканском заливе, СМИ писали, что в воду выпустили специально разработанную синтетическую бактерию. Ей дали название "Синтия". Якобы она справилась с задачей - уничтожила нефтепродукты, а потом начала активно размножаться и поглощать всё живое, сообщали в 2010 году журналисты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьёв LIVE" сообщила, что в ведомстве готовы поблагодарить США за предложение.

"Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами", - произнесла Захарова, добавив, что первым были взаимные поставки аппаратов ИВЛ.

Представитель МИД отметила, что можно, оказывается, работать на благо. Но российские специалисты уже и наметили технологию, и определили сроки решения этого вопроса.