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"Бойтесь данайцев": США предложили помочь с утечкой в Норильске. Народ верить отказался

08 июня 2020, 00:00  •  93 • Политика
Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео сообщил о желании США помочь России с утечкой в Норильске. Вашингтон готов прислать своих технических специалистов для консультации. "Бойтесь данайцев", - отреагировал народ на предложение американцев и верить их обещаниям отказался.
Помпео на своей странице в Twitter назвал печальной новость о разливе топлива в России и добавил, что США готовы помочь с ликвидацией последствий ЧС, "несмотря на разногласия" между странами. Какую конкретно помощь могут и готовы предложить американцы, Белый дом пока не сообщил.
В комментариях "Яндекс.Новостей" народ негативно воспринял информацию о возможной помощи США. Властям этой страны снова верить отказались.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих", - написал vl.vlasoff2014.
Пользователь по имени Марк предложил американцам подумать о бардаке в своей стране.
"Где нефть, там и США", - тонко подметил Андрей Д.
"Слёзы потекли ручьём от умиления и радости. Шакал в ягнёнка рядится", - съязвил Борисыч.
Многие в комментариях вспомнили ситуацию, когда похожая проблема была в США. Когда произошёл разлив нефти в Мексиканском заливе, СМИ писали, что в воду выпустили специально разработанную синтетическую бактерию. Ей дали название "Синтия". Якобы она справилась с задачей - уничтожила нефтепродукты, а потом начала активно размножаться и поглощать всё живое, сообщали в 2010 году журналисты.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьёв LIVE" сообщила, что в ведомстве готовы поблагодарить США за предложение.
"Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами", - произнесла Захарова, добавив, что первым были взаимные поставки аппаратов ИВЛ.
Представитель МИД отметила, что можно, оказывается, работать на благо. Но российские специалисты уже и наметили технологию, и определили сроки решения этого вопроса.

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