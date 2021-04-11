|
"Бойтесь данайцев, дары приносящих": Крымчане предупредили Киев о ненадёжности Турции
11 апреля 2021, 21:45 • 48 • Политика
Крымчане предупредили Киев о ненадёжности Турции фразой из "Энеиды" Вергилия: "Бойтесь украинцев, дары приносящих".
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал попытки Киева заручиться поддержкой Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался признавать Крым российским, а позже согласился присоединиться к "Крымской платформе", о создании которой объявил президент Украины Владимир Зеленский.
Молохов напомнил знаменитый афоризм Вергилия "Бойтесь данайцев, дары приносящих" и заявил, что эта фраза актуальна и в отношении Турции, которая имеет свои виды на Крым. Поэтому поддержка Анкары может дорого обойтись Киеву.
Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что Крым должен входить в турецкую зону влияния. Это соотносится с идеей Анкары о создании пантюркского пространства - объединения всех тюркских народов под турецким флагом. В этом случае под влияние Турции перейдёт не только Крым, но и почти вся Средняя Азия.
Между тем, в России обсуждают вероятность закрытия Турции для туристов. В частности, ОГТРК "Ямал-Регион" сообщают, что запрет может быть введён на уровне правительства страны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 апреля 2021, 04:50
|
10 апреля 2021, 03:35
|
10 апреля 2021, 19:10
|
06 апреля 2021, 20:45
|
11 апреля 2021, 01:35
|
08 апреля 2021, 00:15
|
05 апреля 2021, 13:35