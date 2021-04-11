"Бойтесь данайцев, дары приносящих": Крымчане предупредили Киев о ненадёжности Турции

Крымчане предупредили Киев о ненадёжности Турции фразой из "Энеиды" Вергилия: "Бойтесь украинцев, дары приносящих".

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал попытки Киева заручиться поддержкой Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался признавать Крым российским, а позже согласился присоединиться к "Крымской платформе", о создании которой объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Молохов напомнил знаменитый афоризм Вергилия "Бойтесь данайцев, дары приносящих" и заявил, что эта фраза актуальна и в отношении Турции, которая имеет свои виды на Крым. Поэтому поддержка Анкары может дорого обойтись Киеву.

Вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". У Эрдогана свои цели, и в его планы явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния, - пояснил эксперт РИА Новости.

Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что Крым должен входить в турецкую зону влияния. Это соотносится с идеей Анкары о создании пантюркского пространства - объединения всех тюркских народов под турецким флагом. В этом случае под влияние Турции перейдёт не только Крым, но и почти вся Средняя Азия.

Между тем, в России обсуждают вероятность закрытия Турции для туристов. В частности, ОГТРК "Ямал-Регион" сообщают, что запрет может быть введён на уровне правительства страны.