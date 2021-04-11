Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
Главная / Политика

"Бойтесь данайцев, дары приносящих": Крымчане предупредили Киев о ненадёжности Турции

11 апреля 2021, 21:45  •  48 • Политика
Крымчане предупредили Киев о ненадёжности Турции фразой из "Энеиды" Вергилия: "Бойтесь украинцев, дары приносящих".
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал попытки Киева заручиться поддержкой Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался признавать Крым российским, а позже согласился присоединиться к "Крымской платформе", о создании которой объявил президент Украины Владимир Зеленский.
Молохов напомнил знаменитый афоризм Вергилия "Бойтесь данайцев, дары приносящих" и заявил, что эта фраза актуальна и в отношении Турции, которая имеет свои виды на Крым. Поэтому поддержка Анкары может дорого обойтись Киеву.
Вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". У Эрдогана свои цели, и в его планы явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния, - пояснил эксперт РИА Новости.
Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что Крым должен входить в турецкую зону влияния. Это соотносится с идеей Анкары о создании пантюркского пространства - объединения всех тюркских народов под турецким флагом. В этом случае под влияние Турции перейдёт не только Крым, но и почти вся Средняя Азия.
Между тем, в России обсуждают вероятность закрытия Турции для туристов. В частности, ОГТРК "Ямал-Регион" сообщают, что запрет может быть введён на уровне правительства страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А Путин молчит"
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
11 апреля 2021, 08:00
Возмущённой министру обороны Германии дали совет: "В принципе не вспоминать" о русской армии
11 апреля 2021, 14:25
После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", которым нельзя доверять
11 апреля 2021, 12:35
Американский генерал пожаловался: Русские довели янки в Сирии до нервного стресса
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А ...
11 апреля 2021, 01:35
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит ВСУ
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернати...
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
10 апреля 2021, 03:35
"У турок действительно рекорд": Россия может "закрыть" Турцию вовсе не из-за COVID - Норкин
10 апреля 2021, 19:10
Британцы предостерегли Запад: "Нам стоит помнить, что Путин сказал с самого начала"
06 апреля 2021, 20:45
«От Харькова до Львова»: Канада уже знает, какая война захлестнёт Украину
11 апреля 2021, 01:35
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит ВСУ
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
05 апреля 2021, 13:35
Обеспечить безопасность каждого: Кремль сделал заявление по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.