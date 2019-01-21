"Бойкий" и "Сообразительный" начеку: Военные эсминцы США не остались без надзора в Балтийском море

Корветы Балтфлота взяли на контроль американские военные эсминцы "Грейвли" (USS Gravely DDG 107) и "Портер" (USS Porter DDG 78). Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, наблюдение за действиями американских судов ведут корветы "Бойкий" и "Сообразительный".

Корветы Балтийского флота "Бойкий" и "Сообразительный" взяли на контроль появившиеся на юге Балтийского моря военные эсминцы "Грейвли" (USS Gravely DDG 107) и "Портер" (USS Porter DDG 78).

Отметим, что "Грейвли" является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО. На корабле установлена система противоракетной обороны.

Американский эсминец "Портер" представляет собой эсминец УРО типа "Арли Берк". Данный корабль, направленный в Балтийское море, два года назад участвовал в ударе крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.

В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что как только иностранные суда появились в акватории, их взяли под наблюдение.

Стоит напомнить, что российский флот также проконтролировал проход эсминца ВМС США Donald Cook, который направлялся в акваторию Чёрного моря.

В частности, сообщалось, что контроль за проходом американского корабля осуществлял российский сторожевой корабль "Пытливый".