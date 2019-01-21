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"Бойкий" и "Сообразительный" начеку: Военные эсминцы США не остались без надзора в Балтийском море

21 января 2019, 13:09  •  17 • В мире
Корветы Балтфлота взяли на контроль американские военные эсминцы "Грейвли" (USS Gravely DDG 107) и "Портер" (USS Porter DDG 78). Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, наблюдение за действиями американских судов ведут корветы "Бойкий" и "Сообразительный".
Корветы Балтийского флота "Бойкий" и "Сообразительный" взяли на контроль появившиеся на юге Балтийского моря военные эсминцы "Грейвли" (USS Gravely DDG 107) и "Портер" (USS Porter DDG 78).
Отметим, что "Грейвли" является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО. На корабле установлена система противоракетной обороны.
Американский эсминец "Портер" представляет собой эсминец УРО типа "Арли Берк". Данный корабль, направленный в Балтийское море, два года назад участвовал в ударе крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.
В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что как только иностранные суда появились в акватории, их взяли под наблюдение.
Стоит напомнить, что российский флот также проконтролировал проход эсминца ВМС США Donald Cook, который направлялся в акваторию Чёрного моря.
В частности, сообщалось, что контроль за проходом американского корабля осуществлял российский сторожевой корабль "Пытливый".

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