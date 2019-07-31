"Боятся вскрыть участие спецслужб": Клинцевич объяснил отказ Нидерландов принять новые доказательства по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса малайзийского "Боинга" рейса MH17 в 2014 году. Российский сенатор Франц Клинцевич уверен, причина в том, что США не хотят, чтобы вскрылись доказательства причастности их спецслужб к крушению.

Ранее частный детектив Йозеф Реш рассказал о том, что пытался передать Нидерландам доказательства по делу о сбитом "Боинге", которые не были озвучены Совместной следственной группой. Однако его предложение было встречено со скепсисом и отклонено.

Одной из причин отказа стало требование детектива передать доказательства в присутствии международных СМИ. Йозеф Реш объяснил это требованием тем, что опасается за свою жизнь. По его словам, ему уже не раз поступали угрозы.

Детектив утверждает, что в его распоряжении находятся ранее неизученные аудиозаписи спецслужб о воздушном движении 14 июля 2014 года. Кроме того, по уверениям Йозефа Реша, у него имеются телефонные переговоры, различные рукописные заметки, а также личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии. Более того, он даже готов раскрыть имя своего информатора.

Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что Нидерланды отказались от публичной передачи доказательств, так как боялись, что вскроется причастность к катастрофе американских спецслужб. Политик уверен, что Россия была назначена ответственной за крушение авиалайнера ещё до того, как был отдан приказ о его уничтожении.

"Другими словами, голландцы не захотели огласки, потому что тогда бы вскрылись факты, доказывающие участие спецслужб США в этом деле", - цитирует ФАН слова Клинцевича.

Сенатор также напомнил, что малайзийская сторона вообще не была приглашена к участию в расследовании. И даже сам президент этой страны не верит в причастность России к гибели авиалайнера.

"Что касается инициативы Реша, то она невероятно важна, хотя он очень серьезно рискует. В силу того, что это была операция спецслужб, его запросто могут ликвидировать физически", - предположил Клинцевич.

Он считает, что и дальше будут затягивать с расследованием, чтобы обвинять во всем Россию, а в итоге может случиться, как с расследованием Роберта Мюллера - доказательств против нас нет, но мы все равно виноваты.