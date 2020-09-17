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"Бояться нечего": Лукашенко на встрече с Шойгу раскрыл негласную договорённость с Путиным
17 сентября 2020, 23:55 • 58 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе приветственной речи белорусский лидер раскрыл негласную договорённость с Путиным. В частности, он пояснил, что обсуждал с ним вопрос поставок некоторых типов вооружения. "Бояться нечего, мы готовы на это идти", - отметил Лукашенко.
В Минске состоялась встреча белорусского лидера Александра Лукашенко с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Президент Белоруссии, приветствуя российского министра, напомнил о недавних переговорах с Путиным в Сочи.
По его словам, во время беседы он также "просил президента России о некоторых типах вооружений". И лидеры договорились более детально проработать этот вопрос.
"Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства", - заявил Лукашенко в беседе с Шойгу.
Он добавил, что Минску бояться нечего и белорусы готовы на это идти. Тем более, указал глава республики, последние события доказывают, что необходимо защищать интересы и жителей Белоруссии, и жителей России.
При этом, не преминул добавить политик, в свете текущих обстоятельств белорусы "остались одни, но не самые слабые".
"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдёт в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надёжности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока, - подчеркнул он. - Последние события нас ещё больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает".
Напомним, что по итогам сочинских переговоров Москва пообещала предоставить Минску кредит на полтора миллиарда долларов. Соперники Лукашенко выступили против помощи России. По мнению белорусских оппозиционеров, помощь в "демократизации" республики должен оказывать Евросоюз, и сумма помощи должна доходить до 4 млрд долларов.
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