Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
Главная / В мире

"Бояться нечего": Лукашенко на встрече с Шойгу раскрыл негласную договорённость с Путиным

17 сентября 2020, 23:55  •  58 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе приветственной речи белорусский лидер раскрыл негласную договорённость с Путиным. В частности, он пояснил, что обсуждал с ним вопрос поставок некоторых типов вооружения. "Бояться нечего, мы готовы на это идти", - отметил Лукашенко.
В Минске состоялась встреча белорусского лидера Александра Лукашенко с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Президент Белоруссии, приветствуя российского министра, напомнил о недавних переговорах с Путиным в Сочи.
По его словам, во время беседы он также "просил президента России о некоторых типах вооружений". И лидеры договорились более детально проработать этот вопрос.
"Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства", - заявил Лукашенко в беседе с Шойгу.
Он добавил, что Минску бояться нечего и белорусы готовы на это идти. Тем более, указал глава республики, последние события доказывают, что необходимо защищать интересы и жителей Белоруссии, и жителей России.
При этом, не преминул добавить политик, в свете текущих обстоятельств белорусы "остались одни, но не самые слабые".
"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдёт в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надёжности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока, - подчеркнул он. - Последние события нас ещё больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает".
Напомним, что по итогам сочинских переговоров Москва пообещала предоставить Минску кредит на полтора миллиарда долларов. Соперники Лукашенко выступили против помощи России. По мнению белорусских оппозиционеров, помощь в "демократизации" республики должен оказывать Евросоюз, и сумма помощи должна доходить до 4 млрд долларов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
17 сентября 2020, 14:45
На ОМОН с шариками от подшипников: В Минске задержали "идейного вдохновителя" провокаций
17 сентября 2020, 11:05
В Венесуэле сбили самолёт США, начинённый наркотиками
17 сентября 2020, 07:20
Борьба со «злонамеренными субъектами»: США планируют запустить проект по энергобезопасности Восточной Европы
17 сентября 2020, 12:55
Билл Гейтс признался в "огромной потере"
17 сентября 2020, 16:30
Призыв ввести санкции и отказаться от «Северного потока — 2»: Европарламент принял резолюцию по ситуации с Навальным
17 сентября 2020, 18:20
«Относимся негативно»: в Кремле оценили намерение Польши арестовать диспетчеров по делу Качиньского
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2020, 22:05
Вмешаться не получится. Россия одёрнула разгорячённую революцией ПАСЕ
17 сентября 2020, 22:05
Су-27 в одиночку вышел навстречу двум воздушным разведчикам НАТО над Чёрным морем
17 сентября 2020, 22:05
Во все тяжкие: Британская колония объявила о легализации однополых союзов
17 сентября 2020, 22:05
Как Копенгаген тормозит "Северный поток - 2": Захарова скинула с Дании &quo...
17 сентября 2020, 22:05
Евреи вызвали Холокост? Ответы молодых американцев потрясли социологов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2020, 17:25
Лавров сделал заявление об ответе Москвы на санкции после атаки на "Северный поток - 2"
13 сентября 2020, 17:15
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
12 сентября 2020, 11:55
Украина начала действовать: первый ответ на оскорбление посла на границе с Белоруссией
11 сентября 2020, 22:10
"Каждый день прирост": Турки умоляют русских не летать в Турцию - настойчиво и матом
14 сентября 2020, 14:20
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокаций в Минске
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.