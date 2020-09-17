"Бояться нечего": Лукашенко на встрече с Шойгу раскрыл негласную договорённость с Путиным

В Минске состоялась встреча белорусского лидера Александра Лукашенко с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Президент Белоруссии, приветствуя российского министра, напомнил о недавних переговорах с Путиным в Сочи.

По его словам, во время беседы он также "просил президента России о некоторых типах вооружений". И лидеры договорились более детально проработать этот вопрос.

"Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства", - заявил Лукашенко в беседе с Шойгу.

Он добавил, что Минску бояться нечего и белорусы готовы на это идти. Тем более, указал глава республики, последние события доказывают, что необходимо защищать интересы и жителей Белоруссии, и жителей России.

При этом, не преминул добавить политик, в свете текущих обстоятельств белорусы "остались одни, но не самые слабые".

"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдёт в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надёжности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока, - подчеркнул он. - Последние события нас ещё больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает".

Напомним, что по итогам сочинских переговоров Москва пообещала предоставить Минску кредит на полтора миллиарда долларов. Соперники Лукашенко выступили против помощи России. По мнению белорусских оппозиционеров, помощь в "демократизации" республики должен оказывать Евросоюз, и сумма помощи должна доходить до 4 млрд долларов.