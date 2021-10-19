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"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Латвии, Литвы и Эстонии
19 октября 2021, 01:15 • 49 • Политика
МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать об "угрозе со стороны России". "Очень боятся, что не сумеют зацепиться за крыло американского самолёта", - "перевела" на человеческий язык Мария Захарова.
Латвия, Литва и Эстония попросили США не забывать про "угрозе со стороны России" в связи в нарастающим противостоянием с Вашингтона и Пекина. Послание прибалтов с "фантомного" на человеческий язык перевела официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Печь идёт о словах глав МИД Латвии, Литвы и Эстонии, сказанных в интервью американскому изданию Newsweek. Министры заявили, что США и их союзники по НАТО должны проявлять бдительность по отношению как к Китаю, так и России.
- объяснила Захарова, что хотели сказать прибалты своим заявлением.
Она отметила, что страны Прибалтики много лет отрабатывали американские установки на русофобию и вопреки собственным интересам свели отношения с Россией на нет. А теперь им грозит судьба союзников США в Афганистане.
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