МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать об "угрозе со стороны России". "Очень боятся, что не сумеют зацепиться за крыло американского самолёта", - "перевела" на человеческий язык Мария Захарова.

Латвия, Литва и Эстония попросили США не забывать про "угрозе со стороны России" в связи в нарастающим противостоянием с Вашингтона и Пекина. Послание прибалтов с "фантомного" на человеческий язык перевела официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Печь идёт о словах глав МИД Латвии, Литвы и Эстонии, сказанных в интервью американскому изданию Newsweek. Министры заявили, что США и их союзники по НАТО должны проявлять бдительность по отношению как к Китаю, так и России.

Эти политические режимы очень боятся, что не сумеют зацепиться за крыло американского самолёта, покидающего пределы своего прежнего геополитического влияния,

- объяснила Захарова, что хотели сказать прибалты своим заявлением.

Она отметила, что страны Прибалтики много лет отрабатывали американские установки на русофобию и вопреки собственным интересам свели отношения с Россией на нет. А теперь им грозит судьба союзников США в Афганистане.