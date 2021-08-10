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"Боятся нашей военной мощи": в Киеве нашли новое объяснение, почему Украину не пускают в НАТО
10 августа 2021, 05:35 • 162 • Политика
Украинский политолог заявил о том, что Берлин и Париж в ужасе от силы армии Незалежной. По его мнению, поэтому Украина все еще не вошла в состав НАТО.
В Киеве заявили, что Германия и Франция пришли в ужас от мощи украинской армии. Именно поэтому Украина до сих пор не присоединилась к НАТО. Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев.
По его словам, парижские и берлинские власти настораживает мощь вооруженных сил Украины на фоне соседних стран. И если Незалежная присоединится к Североатлантическому альянсу, то Восточная Европа будет доминировать над Западной.
— А это не в интересах Германии и Франции. Это изменит все балансы в Европе. Немцев и французов настораживает, что если мы присоединимся к НАТО, то проатлантический фланг Европы будет антинемецким, — сказал украинский политолог Карасев в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее посол Великобритании Мелинда Симмонс объясняла журналистам "Би-би-си Украина", что Киеву нужно провести реформу в сфере обороны. Это и есть условие для вступления в НАТО.
Вадим Карасев — постоянный участник ток-шоу на украинском телевидении. В середине нулевых он баллотировался в депутаты, но его партия не прошла обязательный порог по процентам. В 2012 Карасев участвовал в выборах в Киеве, но проиграл.
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