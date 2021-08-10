Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
В США оценили израильскую гимнастку
"Терпение России на пределе": Китайцы предупредили НАТО о запахе порох...
Главная / Политика

"Боятся нашей военной мощи": в Киеве нашли новое объяснение, почему Украину не пускают в НАТО

10 августа 2021, 05:35  •  162 • Политика
Украинский политолог заявил о том, что Берлин и Париж в ужасе от силы армии Незалежной. По его мнению, поэтому Украина все еще не вошла в состав НАТО.
В Киеве заявили, что Германия и Франция пришли в ужас от мощи украинской армии. Именно поэтому Украина до сих пор не присоединилась к НАТО. Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев.
По его словам, парижские и берлинские власти настораживает мощь вооруженных сил Украины на фоне соседних стран. И если Незалежная присоединится к Североатлантическому альянсу, то Восточная Европа будет доминировать над Западной.
— А это не в интересах Германии и Франции. Это изменит все балансы в Европе. Немцев и французов настораживает, что если мы присоединимся к НАТО, то проатлантический фланг Европы будет антинемецким, — сказал украинский политолог Карасев в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее посол Великобритании Мелинда Симмонс объясняла журналистам "Би-би-си Украина", что Киеву нужно провести реформу в сфере обороны. Это и есть условие для вступления в НАТО.
Вадим Карасев — постоянный участник ток-шоу на украинском телевидении. В середине нулевых он баллотировался в депутаты, но его партия не прошла обязательный порог по процентам. В 2012 Карасев участвовал в выборах в Киеве, но проиграл.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





162
Источник
Похожие новости
10 августа 2021, 00:05
МИД России ответил на акцию у посольства в Токио: Спрашивайте с Запада
10 августа 2021, 01:55
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Россию после звонка шведскому министру
10 августа 2021, 00:05
Жители Киева рассказали о состоянии армии Украины: "Осталось одно название"
10 августа 2021, 01:55
В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко
10 августа 2021, 01:55
"Пусть занимается делами Беларуси": Поклонская ответила на слова Лукашенко о признании Крыма
10 августа 2021, 00:05
"Любые договорённости незаконные": Литва объявила тотальный бойкот Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 августа 2021, 00:05
МИД России ответил на акцию у посольства в Токио: Спрашивайте с Запада
10 августа 2021, 01:55
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Россию п...
10 августа 2021, 00:05
Жители Киева рассказали о состоянии армии Украины: "Осталось одно название"
10 августа 2021, 01:55
В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко
10 августа 2021, 01:55
"Пусть занимается делами Беларуси": Поклонская ответила на слова Лукашенко ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2021, 23:20
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор"
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
08 августа 2021, 09:35
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
04 августа 2021, 07:30
"Вглядитесь в Зеленского": Экс-премьер назвал причину провальной политики Украины
06 августа 2021, 14:30
Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко
08 августа 2021, 17:50
Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио
07 августа 2021, 04:15
В Крыму оценили надписи в поддержку «Крымской платформы» в Симферополе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.