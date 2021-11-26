"Ботсвана", несущая боль Европе: Страны отворачиваются от Африки - вопрос не только в вирусе

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Африке, уже обсудили в ВОЗ. По версии международной организации, эта модификация вируса вызывает беспокойство.

Сразу несколько стран Африки оказались отрезаны от большого мира внезапным перекрытием авиасообщения. Так, Великобритания, Италия, Испания, Австрия, Сингапур, Малайзия, Германия, Россия и ряд других отказались принимать рейсы из африканских стран.

Под воздушные ограничения преимущественно попали государства юга Африканского континента, в числе которых оказалась европейская житница - ЮАР, а также Ботсвана, которую американцы и британцы считали наиболее демократичным государством Африки.

Примечательно, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, ставший поводом для экстренного обсуждения в ВОЗ, неофициально прозвали "Ботсвана".

Именно этой новой мутацией вируса власти ряда стран объясняют закрытие авиасообщений с частью Африки. В ВОЗ заявили, что модификация вируса действительно вызывает беспокойство. При этом уровень вакцинации, по сообщениям СМИ, в ЮАР крайне низкий - менее 30%. Кстати, на новостях о закрытии сообщения британцы толпами пытаются покинуть ЮАР.

Поведение стран ЕС и Великобритании объяснимо, рассказала Царьграду политолог-африканист, доцент МГУ Наталия Пискунова. По её словам, европейцы действительно опасаются проникновения опасной мутации COVID к себе в страны.

А также, помимо вируса, управленцы боятся притока мигрантов, для которых в странах ЕС предусмотрены высокие квоты на приём и достаточно благоприятные условия для получения различных субсидий, льгот и даже вида на жительство.

Но экономически, пояснила эксперт, введение этих ограничений больно ударит по европейцам. ЮАР - житница технических алмазов, и, кроме того, африканские порты активно используются европейскими грузовыми судами.

"Это будет гарантированное оседание люксового рынка и в Британии, и в ЕС, - убеждена Пискунова. - Поскольку все поставки шли через Гибралтар, через Испанию… Это ещё может отразиться негативно на навигации и на потоке торговых судов, которые идут через ЮАР, поскольку очень многие британские и испанские суда всё равно идут курсами и останавливаются именно в портах Ботсваны, Анголы, ЮАР. То есть может пострадать транзит грузов".

Важно понимать, что Африка и раньше рассматривалась европейцами как потенциально опасный с эпидемиологической точки зрения регион, но до подобных жёстких мер не доходило.

"Терять ЮАР, такую европейскую житницу, для них это очень больно. Я думаю, что у них это очень сильно вынужденная мера", - полагает Пискунова.

При этом для Африки непосредственно, отмечает она, воздействие будет не таким значительным.

"Что касается африканцев, здесь они пострадают, но не сильно, потому что после 2002-2004 годов африканцы, особенно на юге Африки - Ботсвана, Ангола, ЮАР, Замбия - весь регион достаточно богатый, с медным поясом, с алмазным поясом, - начали закрываться сами на себя и фокусироваться на концепции "Африка - для африканцев" в смысле торговли. То есть пострадают те же Испания и Британия в торговом плане: они продукции будут меньше получать, поскольку ограничат доступ товаров на свой рынок", - заметила эксперт.