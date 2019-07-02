Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Молдавские ведомости»: Генштаб Молдовы толкает страну в НАТО
"Нежданчик": Борис Джонсон присоединит Великобританию к Украине - поли...
"Киев должен ответить за разграбление полуострова": Глава Крыма рассказал, какой...
Невежда против государственника: Зеленского открыто оскорбил глава украинской де...
Главная / Политика

"Боря Джонсон подсчитал уличные туалеты в России": Будущий премьер Британии обиделся на слова Путина о "либерализме"

02 июля 2019, 15:39  •  123 • Политика
Кандидат в премьер-министры Британии Борис Джонсон ответил на слова президента России об изжившей себя идее либерализма подсчетом российских уличных туалетов. "Владимир, есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице", - сказал Джонсон и рассмешил пользователей соцсетей.
Кандидат в премьеры Британии Борис Джонсон обиделся на слова российского президента Владимира Путина о крахе либерализма и в отместку занялся подсчетом уличных туалетов в России. Гневные высказывания британского политика насмешили пользователей Сети.
Речь идет об интервью президента России Владимира Путина в преддверии G20. Российский лидер заявил, что идея либерализма себя изжила. Во имя этой идеи замалчиваются преступления мигрантов, они насилуют детей и убивают взрослых, а власти ничего не делают по соображениям толерантности. Путин подчеркнул, что из-за "либеральной идеи" люди страдают и не могут найти справедливости. Фактически президент России сказал вслух то, что боятся сказать европейцы, и это сильно не понравилось британскому истеблишменту.
"Владимир, есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице", - гневно заявил Борис Джонсон.
"Боря Джонсон подсчитал, сколько уличных туалетов в России. Лучше бы он подсчитал, сколько денег СССР вложил в бывшие британские колонии для того, чтоб там после ухода британских хозяев появились хоть какие-то признаки цивилизации!" - комментирует в Twitter высказывание британского политика журналистка и блогер Юлия Витязева.
"И это говорит человек из страны, где ежегодно замерзают насмерть старики?! "Зимой 2018 года в Англии замёрзли насмерть 48 000 стариков и пенсионеров. Не смогли заплатить за отопление". И так ежегодно", - пишет в комментариях Oleg Pavlov‏ @OIPavlov.
"А Борис Джонсон, когда в РФ приезжает, всегда писается?" - высказывает возможную причину интереса будущего британского премьера к российским туалетам @Mikle1307.
Напомним, что словам Путина о либерализме и замалчивании преступлений мигрантов являются весьма болезненными и актуальными для Британии. В стране на протяжении нескольких лет замалчивали массовые изнасилования детей мигрантами. Кроме того, Лондон стал "столицей ножевых ранений". Мигранты ежедневно нападают на людей с ножами, и полиция ничего не может с этим сделать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
01 июля 2019, 16:54
"А могли бы и надавить на Россию": Рекомендовано приостановить участие делегации Украины в ПАСЕ
01 июля 2019, 16:54
Рокировка в Росгвардии: Четыре генерала покидают свои посты
02 июля 2019, 02:39
"Разоблаченный" Метельский отправил Навального "с Богом разбираться с правоохранительными органами"
01 июля 2019, 20:09
В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским
01 июля 2019, 23:24
Настоящее лицо протеста: вломившиеся в парламент активисты в Гонконге превратились в мародеров
01 июля 2019, 20:09
Песков предложил объяснить певице Катамадзе тонкости политики
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2019, 02:39
День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты
02 июля 2019, 09:09
"И как это понимать?": Соловьев показал, что потеряла Чехия, запретив полет...
02 июля 2019, 02:39
Забвение или смерть? Бежавшей жене эмира Дубая не помогут прихваченные миллионы долла...
02 июля 2019, 02:39
Хватит с запасом: Разведке США намекнули, что 60 "Авангардов" достаточно дл...
02 июля 2019, 02:39
"Крым возьмем силой. Деньгами не поможете?" – украинский политик
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2019, 01:09
"Придурки!" Даже сами американцы не выдержали после слежки США за русским "Адмиралом Горшковым"
26 июня 2019, 03:39
Оставили позиции: ВСУ покидают Донбасс?
27 июня 2019, 18:39
Операция, предоставившая Москве критические технологии радара MFAS и сорвавшая удар по Ирану
26 июня 2019, 22:54
Делегации семи стран приняли решение покинуть сессию ПАСЕ из-за России
26 июня 2019, 00:09
«Не хочу думать, что нас могут разлучить»: в Польше отказалась арестовывать россиянина, вывезшего своих детей из Швеции
28 июня 2019, 14:09
Плевал в лицо, спину, кричал "мерзкие русские". В Болгарии хозяин кафе напал на туристку из России
01 июля 2019, 07:09
Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске своей реакцией на украинский гимн
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.