"Боря Джонсон подсчитал уличные туалеты в России": Будущий премьер Британии обиделся на слова Путина о "либерализме"

Кандидат в премьеры Британии Борис Джонсон обиделся на слова российского президента Владимира Путина о крахе либерализма и в отместку занялся подсчетом уличных туалетов в России. Гневные высказывания британского политика насмешили пользователей Сети.

Речь идет об интервью президента России Владимира Путина в преддверии G20. Российский лидер заявил, что идея либерализма себя изжила. Во имя этой идеи замалчиваются преступления мигрантов, они насилуют детей и убивают взрослых, а власти ничего не делают по соображениям толерантности. Путин подчеркнул, что из-за "либеральной идеи" люди страдают и не могут найти справедливости. Фактически президент России сказал вслух то, что боятся сказать европейцы, и это сильно не понравилось британскому истеблишменту.

"Владимир, есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице", - гневно заявил Борис Джонсон. "Боря Джонсон подсчитал, сколько уличных туалетов в России. Лучше бы он подсчитал, сколько денег СССР вложил в бывшие британские колонии для того, чтоб там после ухода британских хозяев появились хоть какие-то признаки цивилизации!" - комментирует в Twitter высказывание британского политика журналистка и блогер Юлия Витязева. "И это говорит человек из страны, где ежегодно замерзают насмерть старики?! "Зимой 2018 года в Англии замёрзли насмерть 48 000 стариков и пенсионеров. Не смогли заплатить за отопление". И так ежегодно", - пишет в комментариях Oleg Pavlov‏ @OIPavlov. "А Борис Джонсон, когда в РФ приезжает, всегда писается?" - высказывает возможную причину интереса будущего британского премьера к российским туалетам @Mikle1307.

Напомним, что словам Путина о либерализме и замалчивании преступлений мигрантов являются весьма болезненными и актуальными для Британии. В стране на протяжении нескольких лет замалчивали массовые изнасилования детей мигрантами. Кроме того, Лондон стал "столицей ножевых ранений". Мигранты ежедневно нападают на людей с ножами, и полиция ничего не может с этим сделать.