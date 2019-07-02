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"Боря Джонсон подсчитал уличные туалеты в России": Будущий премьер Британии обиделся на слова Путина о "либерализме"
02 июля 2019, 15:39 • 123 • Политика
Кандидат в премьер-министры Британии Борис Джонсон ответил на слова президента России об изжившей себя идее либерализма подсчетом российских уличных туалетов. "Владимир, есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице", - сказал Джонсон и рассмешил пользователей соцсетей.
Кандидат в премьеры Британии Борис Джонсон обиделся на слова российского президента Владимира Путина о крахе либерализма и в отместку занялся подсчетом уличных туалетов в России. Гневные высказывания британского политика насмешили пользователей Сети.
Речь идет об интервью президента России Владимира Путина в преддверии G20. Российский лидер заявил, что идея либерализма себя изжила. Во имя этой идеи замалчиваются преступления мигрантов, они насилуют детей и убивают взрослых, а власти ничего не делают по соображениям толерантности. Путин подчеркнул, что из-за "либеральной идеи" люди страдают и не могут найти справедливости. Фактически президент России сказал вслух то, что боятся сказать европейцы, и это сильно не понравилось британскому истеблишменту.
Напомним, что словам Путина о либерализме и замалчивании преступлений мигрантов являются весьма болезненными и актуальными для Британии. В стране на протяжении нескольких лет замалчивали массовые изнасилования детей мигрантами. Кроме того, Лондон стал "столицей ножевых ранений". Мигранты ежедневно нападают на людей с ножами, и полиция ничего не может с этим сделать.
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