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"Борцы с виранией" Казахстана разоблачены - снято на Украине

08 января 2022, 02:55  •  62 • Политика
Журналисты разоблачили "борцов с виранией" из Казахстана. Они утверждают, что видеообращение "боевиков" снято украинскими националистами.
За видеообращением так называемого "Фронта освобождения Казахстана" в реальности стояли украинские националисты. Об этом сообщили журналистам источники в кругу радикалов.
В ролике представители группировки на плохом русском языке с изменёнными голосами называют себя "борцами с виранией". Они также утверждали, что ввод миротворцев ОДКБ якобы является "началом оккупации" Казахстана со стороны России.
По данным издания "Страна.ua", видео записали люди из окружения видного украинского радикала Дмитрия Корчинского. Этим и объясняется странное произношение "боевиков", а также использование русского языка в сообщении националистического характера.
В отношении Корчинского власти России в 2018 году ввели персональные санкции. Журналисты также связывали его с экс-президентом страны Петром Порошенко, в интересах которого группа националиста якобы и действовала. В частности, речь идёт о нападении на один из украинских телеканалов.
Ранее власти Казахстана сообщили о задержании около 4000 боевиков, причастных к организации беспорядков. Среди них оказались и иностранцы.

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