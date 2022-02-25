Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операци...
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Уд...
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Запад...
Главная / Политика

"Борщ попал в вентилятор": комик показал, что для США значит "война на Украине"

25 февраля 2022, 12:00  •  311 • Политика
Вроде как США поддерживают Украину. И, кажется, оказывают поддержку. На деле же всё совсем иначе. Американский комик показал циничную картинку своим скетчем.
Американский комик, телеведущий Стивен Колбер одним своим минутным скетчем дал понять, как США на самом деле относятся к конфликту на Украине. Штаты настаивают, что поддерживают Киев, на деле же все украинские события для них - одно большое шоу.
Или, как выразился сам Стивен Колбер, изложив позиции разных сторон, украинское действо - это когда "борщ попал в вентилятор". Вся версия скетча доступна в видео чуть ниже.
Напомним, США объявили о жестоком наказании России через санкции после начала спецоперации на Украине. К гвалту критиков присоединились все привычные сателлиты. В России же лишь напомнили, что проводят спецоперацию в чётком соответствии с уставом ООН по просьбе ДНР и ЛНР.
Все детали происходящего сегодня на Украине - в специальном разделе "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


311
Источник
Похожие новости
25 февраля 2022, 00:20
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от бандеровских кричалок
25 февраля 2022, 02:05
Ночь на холодном граните: Харьковчане спрятались в метро от своей же армии
25 февраля 2022, 00:20
Украина - Россия. Главные события в прямой трансляции
25 февраля 2022, 06:10
Макрон признался, что пошёл на поводу у Зеленского, позвонив Путину
25 февраля 2022, 04:25
Владимир Зеленский оценил потери своей армии и признал "одиночество Украины"
25 февраля 2022, 06:10
Снова конфуз: Псаки оказалась в неловкой ситуации из-за Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2022, 13:25
Олигархи, президенты, политики: Кто прямо сейчас бежит из Украины
22 февраля 2022, 07:35
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
23 февраля 2022, 02:50
Прямо под окнами посольства США: Москва наглядно показала, что своих не бросает
22 февраля 2022, 04:05
"Россия защитит": Историк объяснил значение решения Путина по Донбассу
24 февраля 2022, 07:25
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
22 февраля 2022, 05:50
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
19 февраля 2022, 11:20
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли новые средства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.