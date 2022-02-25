"Борщ попал в вентилятор": комик показал, что для США значит "война на Украине"

Вроде как США поддерживают Украину. И, кажется, оказывают поддержку. На деле же всё совсем иначе. Американский комик показал циничную картинку своим скетчем.

Американский комик, телеведущий Стивен Колбер одним своим минутным скетчем дал понять, как США на самом деле относятся к конфликту на Украине. Штаты настаивают, что поддерживают Киев, на деле же все украинские события для них - одно большое шоу.

Или, как выразился сам Стивен Колбер, изложив позиции разных сторон, украинское действо - это когда "борщ попал в вентилятор". Вся версия скетча доступна в видео чуть ниже.

Напомним, США объявили о жестоком наказании России через санкции после начала спецоперации на Украине. К гвалту критиков присоединились все привычные сателлиты. В России же лишь напомнили, что проводят спецоперацию в чётком соответствии с уставом ООН по просьбе ДНР и ЛНР.

Все детали происходящего сегодня на Украине - в специальном разделе "Первого русского".