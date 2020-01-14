"Бороться до последнего": Украинцы угрожают выйти на улицы из-за сноса памятника "Легендарная тачанка"

Украина может лишиться еще одного памятника. Власти собираются снести монумент "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области. Такое решение принял новый Институт национальной памяти, одержимый идеей "десоветизации". Однако местным жителям вряд ли понравится снос памятника. Об этом написал у себя в Facebook мэр Каховки Андрей Дяченко.

Мэр заявил, что недавно ему пришло письмо от Института нацпамяти. Там потребовали снести "Тачанку" как "символ коммунистического тоталитарного режима". Дяченко считает, что люди будут защищать памятник, и даже пригрозил властям массовыми протестами.

"Уверен на 100%, большинство каховчан восстанут против сноса "Тачанки". Как городской голова, также буду бороться за её сохранение до последнего", - написал Андрей Дяченко.

Однако в письме ему напомнили, что за невыполнение этих требований грозит ответственность вплоть до уголовной. То есть пять лет ограничения свободы и конфискация имущества.