Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Толкают молодёжь к национализму": В Казахстане снова "зуд переим...
"Плакали, сидя в бункерах": В Сети высмеяли испугавшихся мести Ирана а...
В Киеве начался митинг против открытия рынка земли
Украина заявила о снижении пассажиропотока на границе с Россией на 10%
Главная / В мире

"Бороться до последнего": Украинцы угрожают выйти на улицы из-за сноса памятника "Легендарная тачанка"

14 января 2020, 17:09  •  140 • В мире
На Украине могут снести памятник "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области. Такое решение принял новый Институт национальной памяти, написал у себя в соцсетях мэр города Андрей Дяченко. Градоначальник пообещал, что будет "бороться до последнего" и пригрозит властям массовыми протестами против сноса.
Украина может лишиться еще одного памятника. Власти собираются снести монумент "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области. Такое решение принял новый Институт национальной памяти, одержимый идеей "десоветизации". Однако местным жителям вряд ли понравится снос памятника. Об этом написал у себя в Facebook мэр Каховки Андрей Дяченко.
Мэр заявил, что недавно ему пришло письмо от Института нацпамяти. Там потребовали снести "Тачанку" как "символ коммунистического тоталитарного режима". Дяченко считает, что люди будут защищать памятник, и даже пригрозил властям массовыми протестами.
"Уверен на 100%, большинство каховчан восстанут против сноса "Тачанки". Как городской голова, также буду бороться за её сохранение до последнего", - написал Андрей Дяченко.
Однако в письме ему напомнили, что за невыполнение этих требований грозит ответственность вплоть до уголовной. То есть пять лет ограничения свободы и конфискация имущества.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
14 января 2020, 00:39
«Это будет половинчатая сделка»: смогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торговой войне
14 января 2020, 10:24
Самая долгая война в истории США: почему Белый дом заявил о планах сократить присутствие в Афганистане
14 января 2020, 17:09
"Зачем?": Сатановский задал вопрос Путину, обидев Польшу
14 января 2020, 00:54
Семь минут до гибели 170 человек: NYT выпустил видеорасследование о крушении украинского "Боинга"
14 января 2020, 17:09
"Плакали, сидя в бункерах": В Сети высмеяли испугавшихся мести Ирана американских военных
13 января 2020, 21:39
"Я трачу на это все деньги": Оппонент Трампа на президентских выборах Блумберг раскрыл свою "главную цель" - Reuters
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
12 января 2020, 21:36
Россия разморозила проект 150-летней давности. Вот для чего
12 января 2020, 03:24
"Для Запада всё выглядит так": Что ждёт Россию после отказа платить Украине за Крым?
08 января 2020, 21:24
"Двигатели так быстро не горят": заслуженный пилот о крушении украинского Боинга в Иране
12 января 2020, 18:24
О чем не договорился Сурков с Зеленским
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
11 января 2020, 01:24
Откровения сотрудника Boeing: "Бог не простил меня за то, что я скрыл"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.