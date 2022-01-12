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"Бородатые и в военной форме": Беспорядками в Алма-Ате руководили иностранцы - свидетель

12 января 2022, 20:40  •  193 • Политика
Один из задержанных за участие в беспорядках в Алма-Ате рассказал, что нападениями на департамент полиции руководили иностранцы. "Бородатые и в военной форме. Национальность у них другая, не казахи, и на казахском не говорили", - рассказал свидетель.
В Алма-Ате полиция задержала первых подозреваемых в нападениях на здания департамента полиции города. Один из них рассказал, что всем руководили вооружённые иностранцы.
На опубликованном правоохранителями видео задержанный за участие в массовых беспорядках рассказал, как оказался в самой гуще погромов. Мужчина утверждает, что толпа остановила его машину на улице, заставила снять номера и ехать со всеми. За отказ погромщики угрожали разбить автомобиль. Мужчина подчинился требованиям, но снял всё происходящее на телефон.
Пришли около 25-30 человек, бородатые и в военной форме. Национальность у них другая, не казахи, и на казахском не говорили. Общались только на своём языке, говорили про шахидов и с криками "Аллаху Акбар" начали стрельбу,
- рассказал он.
В МВД Казахстана указали, что видеозаписи и свидетельские показания подтверждают: штурмами зданий полиции руководили иностранцы. Они были вооружены и хорошо подготовлены.

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