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"Боритесь не с российскими вакцинами": Русские дипломаты тонко намекнули США на провал с COVID-19

25 сентября 2020, 18:00  •  105 • В мире
В посольстве РФ в США отреагировали на сообщение официального представителя Госдепа Морган Ортагус, усомнившейся в эффективности российской вакцины "Спутник V", и тонко намекнули Вашингтону на провал с COVID-19, призвав бороться с коронавирусом, а не с российскими вакцинами.
"Не пытайтесь преуменьшить значение конструктивного предложения президента Путина провести онлайн-конференцию в ближайшее время для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19", - с таким призывом к Вашингтону обратились российские дипломаты в официальном Twitter посольства РФ в США.
Кроме того, наши дипломаты весьма тонко намекнули американским властям на их провал с COVID-19.
"Спасите жизни американцев, - призывают в российском посольстве. - Боритесь с COVID-19 - не с российскими вакцинами".
Так наши дипломаты отреагировали на недавнее заявление официального представителя Госдепа США Морган Ортагус, усомнившейся в эффективности, надёжности и безопасности российской вакцины от COVID-19.
Привели дипломаты и выдержку из ответа пресс-секретаря президента США Кейли Макэнани, которая заметила ранее, что Дональд Трамп хочет получить вакцину от коронавируса и ему не важна её страна-производитель.
Напомним, российский лидер Владимир Путин во время своего видеообращения на Генассамблее ООН выступил с инициативой провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса.

Don’t try to downplay President Putin’s constructive proposal to hold an online level conference shortly for countries interested in cooperation in the development of #Covid19 vaccines.
Save American lives. Fight Covid19 - not the Russian Vaccines:
https://t.co/hUpJXxceQV https://t.co/orqOMIrOs6 pic.twitter.com/YhduqGR0qa
— Russian Embassy in USA (@RusEmbUSA) September 23, 2020

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