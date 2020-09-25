|
"Боритесь не с российскими вакцинами": Русские дипломаты тонко намекнули США на провал с COVID-19
25 сентября 2020, 18:00 • 105 • В мире
В посольстве РФ в США отреагировали на сообщение официального представителя Госдепа Морган Ортагус, усомнившейся в эффективности российской вакцины "Спутник V", и тонко намекнули Вашингтону на провал с COVID-19, призвав бороться с коронавирусом, а не с российскими вакцинами.
"Не пытайтесь преуменьшить значение конструктивного предложения президента Путина провести онлайн-конференцию в ближайшее время для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19", - с таким призывом к Вашингтону обратились российские дипломаты в официальном Twitter посольства РФ в США.
Кроме того, наши дипломаты весьма тонко намекнули американским властям на их провал с COVID-19.
"Спасите жизни американцев, - призывают в российском посольстве. - Боритесь с COVID-19 - не с российскими вакцинами".
Так наши дипломаты отреагировали на недавнее заявление официального представителя Госдепа США Морган Ортагус, усомнившейся в эффективности, надёжности и безопасности российской вакцины от COVID-19.
Привели дипломаты и выдержку из ответа пресс-секретаря президента США Кейли Макэнани, которая заметила ранее, что Дональд Трамп хочет получить вакцину от коронавируса и ему не важна её страна-производитель.
Напомним, российский лидер Владимир Путин во время своего видеообращения на Генассамблее ООН выступил с инициативой провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса.
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 сентября 2020, 01:05
|
24 сентября 2020, 18:10
|
19 сентября 2020, 21:45
|
23 сентября 2020, 12:50
|
23 сентября 2020, 17:25
|
18 сентября 2020, 21:50
|
20 сентября 2020, 02:20