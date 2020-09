"Боритесь не с российскими вакцинами": Русские дипломаты тонко намекнули США на провал с COVID-19

"Не пытайтесь преуменьшить значение конструктивного предложения президента Путина провести онлайн-конференцию в ближайшее время для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19", - с таким призывом к Вашингтону обратились российские дипломаты в официальном Twitter посольства РФ в США.

Кроме того, наши дипломаты весьма тонко намекнули американским властям на их провал с COVID-19.

"Спасите жизни американцев, - призывают в российском посольстве. - Боритесь с COVID-19 - не с российскими вакцинами".

Так наши дипломаты отреагировали на недавнее заявление официального представителя Госдепа США Морган Ортагус, усомнившейся в эффективности, надёжности и безопасности российской вакцины от COVID-19.

Привели дипломаты и выдержку из ответа пресс-секретаря президента США Кейли Макэнани, которая заметила ранее, что Дональд Трамп хочет получить вакцину от коронавируса и ему не важна её страна-производитель.

Напомним, российский лидер Владимир Путин во время своего видеообращения на Генассамблее ООН выступил с инициативой провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса.



Don’t try to downplay President Putin’s constructive proposal to hold an online level conference shortly for countries interested in cooperation in the development of #Covid19 vaccines.

Save American lives. Fight Covid19 - not the Russian Vaccines:

