"Борисов вынудил "Аэрофлот" снизить цены на 30%": Конец монополии и начало дешёвого неба?

Политолог Константин Двинский в личном канале на платформе Zen выразил уверенность, что сказанное Савельевым - ещё и революция для российской авиационной отрасли. А подвижки он связал с позицией вице-премьера Юрия Борисова. Последний ранее сказал, что в стране появится ещё одна государственная авиакомпания. Это Red Wings под контролем Ростеха. Флот авиакомпании будет состоять только из отечественных самолётов. 76 воздушных судов - в плане поставок до 2024 года.

Предполагается, что Red Wings будет специализироваться только на внутренних перевозках. В то же время "Аэрофлот" будет работать на дальнемагистральных маршрутах. Компания планирует выйти в пятизвёздочный премиальный сегмент, будучи сравнимой с Lufthansa, Emirates и т. д. Но уже сейчас авиакомпания заявляет о плане снизить цены на билеты до 30 процентов.

Двинский обращает внимание, что авиакомпанию "Россия" (в составе "Аэрофлота") также ждёт существенное обновление. В первую очередь она "займётся" социальными маршрутами и эксплуатацией отечественной техники. Флот планируется довести с нынешних 54 единиц до 250 единиц, из которых 235 единиц - российские самолёты (150 SSJ100 и 85 МС-21). По сути дела, "Россия" станет компанией, обладающей самым большим парком воздушных судов. Сейчас таким обладает "Аэрофлот".

"Теперь о негативе. Савельев по-прежнему не верит в российскую авиатехнику. Однако огромный прорыв в этом вопросе всё же имеется. Судя по всему, "Победа" продолжит летать на Boeing 737. Савельев даже похвастался Мишустину, что "Победа" является чуть ли не лучшей в мире компанией по эксплуатации Boeing. Правда, позитивных эмоций этот факт у Мишустина не вызывал, - добавляет Двинский. - Под российские самолёты Савельев специально выводит "Россию", которая будет нагружена социальными обязательствами. Необходимо следить за тем, чтобы социальные низкомаржинальные маршруты не были обоснованы слабой эффективностью российской техники. Правда, Савельев упомянул, что в "России" будет отработана модель эксплуатации SSJ100 и МС-21, после чего среднемагистралы можно будет взять и в другие авиакомпании группы, но пока это всё на словах".