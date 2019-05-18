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"Бориска-премьер повеселее Зеленского-президента будет": Следующим после Мэй британцы прочат Бориса Джонсона
18 мая 2019, 16:39 • 65 • В мире
Тереза Мэй вот-вот должна освободить кресло премьер-министра Великобритании. А это значит, что в Соединенном Королевстве будет запущен избирательный процесс. Согласно опросам, среди немалого числа претендентов лидером стал Борис Джонсон, ранее возглавлявший МИД страны. "Бориска-премьер – да это повеселее Зеленского-президента будет", - отреагировали в Сети.
По результатам опроса, который провела среди членов тори – правящей партии Британии – социологическая служба YouGov, лидером на пост главы кабмина, который сможет сменить уходящую Терезу Мэй, назван экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, пишет "360".
Согласно опубликованным данным, за его кандидатуру высказались 39% опрошенных. На втором месте по популярности Доминик Рааб, причем экс-министр по вопросам Brexit заметно отстает от Джонсона: его поддержали только 13% участников исследования. В их очном противостоянии консерваторы также готовы отдать свое предпочтение экс-главе МИД в соотношении 59% к 41%.
"Помните такого? Бориска-премьер - да это повеселее Зеленского-президента будет", - отметил в своем микроблоге в Twitter политолог и журналист Владимир Корнилов.
Напомним, Борис Джонсон из-за серьезных противоречий по вопросу "расставания" с Евросоюзом, возникших у него с Терезой Мэй, в июле 2018 года был вынужден покинуть пост главы МИД Британии. О своем намерении побороться за кресло премьер-министра Борис Джонсон заявил несколько дней назад. "Конечно, я собираюсь это сделать", - сказал он журналистам.
Что же касается отставки Терезы Мэй, то этого события ожидают сразу после принятия парламентом проекта соглашения об условиях Brexit. В то же время Мэй ничего не говорила о том, какой у нее есть план на тот случай, если сделка через парламент все-таки не пройдет. Это не помешало главе комитета 1922 Консервативной партии Грэму Брейдли объявить и об отставке премьер-министра Соединенного Королевства, и об избрании нового лидера тори.
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