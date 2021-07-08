"Боремся с коммунизмом, боремся...": В Сети подняли на смех "китайскую идею" Украины

Украина, которая последние семь с половиной лет рвётся в Евросоюз, неожиданно начала заигрывать с КНР. В Сети подняли на смех "китайскую идею" Киева: "Боремся с коммунизмом, боремся...".

Украинские политики предложили перенять опыт Китая в сфере развития экономики и государства в целом. В частности, с такой идеей выступил глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что КНР является важным партнёром Украины, а её цели во многом совпадают с украинскими.

Слова Арахамии тут же стали поводом для шуток в Сети, пишет портал "Народные новости". Интернет-пользователи напомнили, что в Китае предусмотрена смертная казнь за коррупцию. И если Киев начнёт перенимать китайский опыт, то в стране просто "не будут успевать казнить" коррупционеров.

Константин П. отметил, что китайская партия работает на свою страну, а не отстаивает интересы "западных партнёров". Если Киев действительно хочет повторить "китайское чудо", он должен восстанавливать советские заводы, которые сам же разрушил. Но вместо этого украинские власти решают заработать на продаже украинской земли американцам и европейцам.

Людмила Ц., в свою очередь, нашла ироничным, что Арахамия обратился за помощью к Китаю, где всем руководит Коммунистическая партия. Она напомнила, что на Украине коммунистическая идеология приравнивается к нацистской, а памятники советским деятелям разрушены в рамках кампании по декоммунизации.