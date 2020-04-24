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"Бордюры меняешь, а маски не можешь закупить": Собянин не контролирует "чёрный рынок" в Москве, заявил адвокат

24 апреля 2020, 12:10  •  140 • Политика
Адвокат Алишер Захидов в разговоре с Царьградом возмутился тем, что московское здравоохранение не может обеспечить врачей и медперсонал масками и средствами дезинфекции. Более того, нет масок и в аптеках, из-за чего в столице образовался "чёрный рынок", который Собянину не под силу контролировать.
В разговоре с Царьградом адвокат Алишер Захидов обратил внимание на системную ошибку на уровне Собянина и правительства Москвы, а именно - отсутствие в должных объёмах масок и средств дезинфекции в больницах.
"До сих пор существует "чёрный рынок" этих масок, цена на котором доходит до 200 рублей. Оптом они идут 26-28 рублей. И вот на фоне этого мы видим безобразие, что даже профильные учреждения, учреждения здравоохранения не в состоянии быть обеспеченными средствами первичной необходимости. Это говорит только о том, что у нас фактически никаких реальных действий по борьбе с коронавирусом не ведётся", - резко заметил Захидов.
По его словам, есть действительно необходимые меры по изоляции, тестирование, но неточные результаты анализов говорят о плохом качестве тестового материала.
"Более того, это всё делается на платной основе. Та тема, которую мы сейчас хотим обсудить, напрямую затрагивает системные пороки здравоохранения. Всё здравоохранение, которое было, пустили под нож, и фактически страна оказалась не готова к той опасности, которая сейчас возникла. Люди не верят в реальную картину произошедшего, не верят в эту статистику. Опасаются, не верят, что их здоровье кто-то защитит. Я сам лично столкнулся с тем, что моя мать, которой 80 лет, с сердечной недостаточностью попала в больницу, побыла в реанимации, и на третий день её выписали. Даже в больнице не стали держать, потому что есть прямое указание расчищать койки для поступления людей с коронавирусом", - рассказал юрист.
Он недоумевает, о каком здравоохранении может идти речь, если людей пугают штрафами, наказаниями, останавливают в городе машины.
"А что толку дома сидеть, если я не уверен, что его у меня нет? Масок нет нигде. Мы видим кадры, когда в Испании раздают бесплатные маски, в Чехии раздают бесплатные маски. Это вообще даже не вопрос дня. Это первичная обязанность власти - заниматься обеспечением безопасности граждан. Власть отвернулась от людей. Просто самым наглым, самым циничным образом брошены люди. И не все могут позволить себе купить средства первой необходимости. Я зашёл в аптеку, парацетамол хотел купить, на меня как на идиота посмотрели. Это первичное средство для снижения температуры. Чем они собираются температуру снижать?" - добавил Захидов.
Эксперт не понимает, почему московское здравоохранение не может выделить миллиарды на закупку масок, а вместо этого тратит деньги "на бордюры в эти окаянные дни".

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