"Борьба" Набиуллиной с инфляцией грозит обернуться ещё большей инфляцией

"Борьба" Эльвиры Набиуллиной с инфляцией грозит обернуться ещё большей инфляцией, считает Гарегин Тосунян. Он объяснил, почему не может понять решение ЦБ о столь значительном увеличении ключевой ставки.

Банк России, возглавляемый Эльвирой Набиуллиной, повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 6,5%, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Это самое резкое повышение ставки с 2014 года. Так ЦБ, как было заявлено, отреагировал на ускорение инфляции. В Центробанке считают, что во втором квартале 2021 года экономика России достигла допандемического уровня.

Регулятор ожидает, что годовая инфляция составит 5,7-6,2% по итогам текущего года, в 2022-м - снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Также Банк России прогнозирует рост ВВП на 4-4,5% в 2021-м. Регулятор считает, что в 2022–2023 годах наша экономика будет расти на 2-3% ежегодно.

Решение регулятора в эфире программы оценил гость студии - президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он признался, что не может понять решение о столь значительном увеличении ключевой ставки.

Эксперт заметил, что тем самым ЦБ создаёт очень высокую степень неопределённости на рынке, что оборачивается негативными ожиданиями для бизнеса и потребителей банковских услуг: