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"Борьба с терроризмом – форма терроризма": Эксперт оценил убийство США иранского генерала
04 января 2020, 13:24 • 47 • Политика
Убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани является исключительно террористическим актом США, считает член экспертного совета общественной организации "Офицеры России", доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
По его словам, в этом случае США ничем не отличаются от террористов, с которыми якобы борются. Целью их агрессии является запугивание, завил он.
"Даже если они считали действия Сулеймани незаконными, они просто могли бы его арестовать, но не убивать. Даже если речь идёт о террористах, вообще о преступниках, это не значит, что преступника надо убивать", - подчеркнул Перенджиев.
Эксперт напомнил, что по уголовному кодексу любой страны преступник должен быть вначале арестован, ему должны предъявить какие-то обвинения. США, отметил эксперт в разговоре с ФАН, должны были иметь как минимум решение суда вместе с доказательствами причастности иранского генерала к террористам.
"Борьба с терроризмом со стороны США - это тоже форма терроризма", - считает Перенджиев.
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