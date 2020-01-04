"Борьба с терроризмом – форма терроризма": Эксперт оценил убийство США иранского генерала

По его словам, в этом случае США ничем не отличаются от террористов, с которыми якобы борются. Целью их агрессии является запугивание, завил он.

"Даже если они считали действия Сулеймани незаконными, они просто могли бы его арестовать, но не убивать. Даже если речь идёт о террористах, вообще о преступниках, это не значит, что преступника надо убивать", - подчеркнул Перенджиев.

Эксперт напомнил, что по уголовному кодексу любой страны преступник должен быть вначале арестован, ему должны предъявить какие-то обвинения. США, отметил эксперт в разговоре с ФАН, должны были иметь как минимум решение суда вместе с доказательствами причастности иранского генерала к террористам.

"Борьба с терроризмом со стороны США - это тоже форма терроризма", - считает Перенджиев.