"Борьба против "Газпрома": Политолог раскрыл, какой компромат пытаются получить американцы у олигарха Фирташа

Сегодня Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Напомним, что крупный украинский бизнесмен был арестован в марте 2014 года в Вене. В США же его считают причастным к подкупу индийских политиков ради разработки титанового месторождения.

Фирташа арестовали в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпустили под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

Однако, по мнению Ищенко, Фирташ нужен Вашингтону исключительно как персона, могущая многое рассказать о газовых схемах времен Ющенко и Януковича. Именно при этих украинских лидерах он участвовал в большой политике во многом благодаря созданию корпорации "РосУкрЭнерго".

"США будут пытаться получить компромат как на украинскую элиту, так и на часть российской элиты, которая была задействована в этих схемах. Думаю, что они попытаются использовать это в рамках борьбы против "Газпрома", - уверен политолог.

Ищенко считает, что наравне с Януковичем и Ющенко Фирташ принимал участие не только в схемах поставок напрямую от российской газовой компании, но и неким частным образом. Именно поэтому олигарх противостоял Юлии Тимошенко, которая пыталась запустить свою схему газовых поставок.

"Выйдя на конкретные схемы, США выйдут на конкретных людей, которые в этих схемах участвовали, без подписей которых они бы не действовали. И которые через какие-то фирмы-прокладки удовлетворяли свои собственные интересы", - рассказал политолог в интервью изданию "Украина.ру".