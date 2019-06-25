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"Борьба против "Газпрома": Политолог раскрыл, какой компромат пытаются получить американцы у олигарха Фирташа

25 июня 2019, 21:09  •  147 • Политика
Политолог Ростислав Ищенко раскрыл, почему американцы добиваются выдачи украинского олигарха Дмитрия Фирташа у Австрии - по его мнению, дело в компромате, которым обладает бизнесмен. Поскольку он активно участвовал в газовых схемах, то от него надеются получить сведения, которые помогут Вашингтону в борьбе против российского "Газпрома".
Сегодня Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Напомним, что крупный украинский бизнесмен был арестован в марте 2014 года в Вене. В США же его считают причастным к подкупу индийских политиков ради разработки титанового месторождения.
Фирташа арестовали в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпустили под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.
Однако, по мнению Ищенко, Фирташ нужен Вашингтону исключительно как персона, могущая многое рассказать о газовых схемах времен Ющенко и Януковича. Именно при этих украинских лидерах он участвовал в большой политике во многом благодаря созданию корпорации "РосУкрЭнерго".
"США будут пытаться получить компромат как на украинскую элиту, так и на часть российской элиты, которая была задействована в этих схемах. Думаю, что они попытаются использовать это в рамках борьбы против "Газпрома", - уверен политолог.
Ищенко считает, что наравне с Януковичем и Ющенко Фирташ принимал участие не только в схемах поставок напрямую от российской газовой компании, но и неким частным образом. Именно поэтому олигарх противостоял Юлии Тимошенко, которая пыталась запустить свою схему газовых поставок.
"Выйдя на конкретные схемы, США выйдут на конкретных людей, которые в этих схемах участвовали, без подписей которых они бы не действовали. И которые через какие-то фирмы-прокладки удовлетворяли свои собственные интересы", - рассказал политолог в интервью изданию "Украина.ру".

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