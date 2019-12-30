"Борьба идёт за каждую запятую": Тексты соглашений о транзите газа всё ещё не готовы

На переговорах в Вене Россия и Украина к вечеру вчерашнего дня так и не согласовали до конца тексты соглашений о транзите газа в рамках исполнения договорённостей между двумя странами, сообщает ТАСС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. "Последние несколько дней наша команда работала с Россией над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола, - написал Коболев. - Понятно, что борьба идёт за каждую запятую. Есть определённый прогресс, но согласованных текстов соглашений на данный момент нет".

Андрей Коболев также уточнил, что на переговорах обсуждают три документа. Первый – это соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины ОГТСУ и "Газпромом", который определит техрегламенты и правила взаимодействия между операторами. Также Россия и Украина работают над договором об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом" и мировым соглашением, по которому обе компании признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Напомним, переговоры по газу между Россией и Украиной начались в Вене в четверг, 26 декабря.

Зеленскому поставили нескромный вопрос

В компании "Газпром" заявили, что выплатили по решению Стокгольмского арбитража "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов. В украинской компании подтвердили получение средств.

Данный факт своим вниманием не обошел и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эта выплата, поступившая от российской компании, является "ещё одной победой". По его словам, кому-то может показаться, что это маленькая победа, однако, подчеркнул довольный Зеленский, для страны она большая.

На его заявление иронично отреагировала журналистка Юлия Витязева. В своём телеграм-канале она задала обрадовавшемуся политику нескромный вопрос - о коррупции на Украине.

"Зеленский хвастается, что Украина получила от "Газпрома" $2,9 млрд. Интересно, какую часть из этой суммы "распиливают" уже прямо сейчас?" - поинтересовалась она.

Напомним, что, как заявили в "Газпроме", выплаты украинской компании были осуществлены в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря.

Эксперт оценил газовое соглашение Киева и Москвы

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал новость о том, что Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января, после чего Киев подпишет мировое соглашение с российской компанией и откажется от претензий на 7,4 млрд долларов.

В ближайшее время будут подписаны окончательные варианты соглашений между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту, подчеркнул Митрахович.

"В этом контракте должна быть прописана либо ставка, либо цена транзита. Если верить украинскому министру Алексею Оржелю, ставка может вырасти в два раза. Если Россия согласится на рост стоимости транзита, это значит, что стоимость транзита через Украину будет в три раза больше, чем "Северный поток - 2", - напомнил эксперт в разговоре с ФАН.

Стоит учитывать, что газовые контракты традиционно подписываются на большие сроки. Если же смотреть стратегически, то пять лет для газового бизнеса - небольшой срок, уверен Митрахович.

По его словам, за эти пять лет Россия достроит все обходные газопроводы, и Украина окажется в очень сложной ситуации с точки зрения поддержания транзита. "Если смотреть на ситуацию стратегически, то у России все нормально", - заключил эксперт.