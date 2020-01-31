"Бомбардировка госпиталя и пекарни": В Минобороны России ответили на обвинения зарубежных СМИ

В Минобороны ответили на заявления некоторых иностранных СМИ. Журналисты сообщили, что русская армия якобы устроила "бомбардировку госпиталя и пекарни". По данным иностранных сайтов, это произошло в районе населённого пункта Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб.

Однако в Минобороны России прокомментировали, что в этом районе Сирии российская авиация никаких боевых задач не выполняла. Сообщения СМИ русские военные назвали "информационной провокацией".

За день до этого в Минобороны рассказывали, как обстоят дела в сирийской провинции Идлиб. Российские военные называли заявления американцев "лицемерными". Госсекретарь США Майк Помпео говорил, что обеспокоен наступлением русских военных на "мирных жителей". Правда, у "мирных жителей" отбили танки, бронемашины и артиллерию.