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"Бомбардировка госпиталя и пекарни": В Минобороны России ответили на обвинения зарубежных СМИ

31 января 2020, 05:54  •  78 • В мире
В Минобороны России дали свой ответ на сообщения некоторых зарубежных СМИ, которые рассказали о "бомбардировке госпиталя и пекарни". Якобы русские военные устроили обстрел на южной окраине сирийского Идлиба. В Минобороны прокомментировали, что российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла. За день до этого в Минобороны рассказали о том, как захватили танки у "мирных жителей Сирии" из Идлиба, которых "молчаливо поддерживает" американская сторона.
В Минобороны ответили на заявления некоторых иностранных СМИ. Журналисты сообщили, что русская армия якобы устроила "бомбардировку госпиталя и пекарни". По данным иностранных сайтов, это произошло в районе населённого пункта Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб.
Однако в Минобороны России прокомментировали, что в этом районе Сирии российская авиация никаких боевых задач не выполняла. Сообщения СМИ русские военные назвали "информационной провокацией".
За день до этого в Минобороны рассказывали, как обстоят дела в сирийской провинции Идлиб. Российские военные называли заявления американцев "лицемерными". Госсекретарь США Майк Помпео говорил, что обеспокоен наступлением русских военных на "мирных жителей". Правда, у "мирных жителей" отбили танки, бронемашины и артиллерию.

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