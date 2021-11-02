"Бомба" в основании ЕС: Политолог Безпалько назвал то, что уничтожит Евросоюз

Политолог Безпалько назвал главную ошибку Евросоюза, которая приведёт к его развалу. "Если из ЕС выйдет Германия, он рухнет", - уверен эксперт.

В понедельник, 1 ноября, Европейский союз отмечает 28 лет со дня своего основания. Однако сейчас ЕС представляет собой совсем не то, что в 1993 году, указывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Изначально в объединение входило 12 государств, а целью его создания была экономическая интеграция. Сейчас в ЕС входит 27 стран, и союз превратился из экономического объединения в идеологическое, отмечает политолог.

Если страна-член не соответствует идеологической норме, которая принята, то это рассматривается как нарушение,

- указал Богдан Безпалько.

Речь идёт о недавних скандалах между Брюсселем и странами Восточной Европы, которые отказываются принимать однополые ценности ЕС. За неподчинение этим странам пригрозили отлучением от европейских дотаций, после чего всё сопротивление прекратилось.

ЕС в значительной степени является продуктом германской внешней политики. Если из ЕС выйдет Германия, он рухнет,

- добавил политолог в беседе с Nation News.