"Бомба" хранилась в центре Бейрута несколько лет - и рванула. Кто это допустил?

В ливанском МВД выдали версию, что в порту Бейрута произошёл взрыв аммиачной селитры. Об этом заявил глава ведомства Мухаммед Фахми.

По информации источников, на складе несколько лет хранилось конфискованное взрывоопасное вещество. Телеканал Al Mayadeen сообщает, что груз взрывоопасных веществ был изъят ещё шесть лет тому назад и все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения.

При этом четыре месяца назад уже поднимался вопрос, что хранение этого груза крайне опасно, сообщает источник.

Пока ситуация до конца неясна, но в ливанских медиа распространяются сведения, что на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.

Журналист-международник Аббас Джума в своём телеграм-канале недоумевает, как годами могли хранить "бомбу" в центре Бейрута.

"Кто это допустил? И как такое вообще возможно?" - вопрошает он.

Тем временем больницы ливанской столицы переполнены. Только в один из госпиталей меньше чем за час поступило свыше 300 раненых. Людей призывают срочно сдавать кровь. Весь медицинский персонал вызван на работу. По первым данным, число погибших достигло 30 человек, по неофициальным сведениям, жертв намного больше.