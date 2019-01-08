"Болтон делает большую ошибку": Эрдоган раскритиковал США из-за заявления по курдам

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости обеспечить безопасность сил самообороны сирийских курдов. "Болтон делает большую ошибку", - выступил Эрдоган с резкой критикой в адрес США.

Напомним, ранее Джон Болтон заявил, что сроки вывода американских войск из Сирии зависят от ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки. При этом Болтон также отметил, что силами США "удалось ликвидировать 99% террористов ИГ" (запрещена в России).

И в настоящее время, говорит Болтон, США настаивают на обеспечении безопасности сил самообороны курдов. Последние, кстати, отметим, являются союзниками Вашингтона. И США дали понять, что опасаются "возможных действий со стороны Турции".

Такое заявление, мягко говоря, удивило и возмутило турецкого лидера. Он отметил, что подобное высказывание неприемлемо. Что касается самого американского представителя, то он "делает большую ошибку".

"Террористические организации не представляют курдов, - сказал Эрдоган. - Те, кто распространяет ложь о том, что Турция убивает курдов в Сирии, пытаются играть на настроениях мирового сообщества".