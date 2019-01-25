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"Большую роль играет "голая" сила": В Раде заявили о намерении отобрать у России Крым, Кавказ и Кубань

25 января 2019, 05:09  •  91 • Политика
Депутат Верховной рады и основатель печально известного нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что наряду с Донбассом Кавказ, Кубань и Крым являются "безусловно, украинской территорией". У России, добавил он, их следует отобрать с помощью "голой" силы".
Билецкий отметил, что в свою бытность студентом обошёл всё выходящее к Кавказу побережье Чёрного моря. Из увиденного он якобы сделал вывод, что территория Кубани и Кавказа - точно так же как и Крымский полуостров - более культурно близка к Украине, чем к России.
Отсюда и его вывод о том, что они "безусловно, украинская территория". Таким образом, вместе с Донбассом и Крымом Билецкий призывает к их вхождению в состав Украины.
Присоединить данные регионы иначе, как насильственным путём, ему не представляется возможным.
"Аргументы аргументами, но большую роль играет "голая" сила. Россия забирала (Крымский полуостров - ред.) "голой" силой. Не референдумом, не какими-то социологическими замерами. Поэтому возвращать эти территории придётся таким же путём", - заявил основатель "Азова" украинским СМИ.
Напомним, что Крым и Севастополь присоединились к России по итогу свободного волеизъявления своих жителей на референдуме 2014 года.

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