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"Большую роль играет "голая" сила": В Раде заявили о намерении отобрать у России Крым, Кавказ и Кубань
25 января 2019, 05:09 • 91 • Политика
Депутат Верховной рады и основатель печально известного нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что наряду с Донбассом Кавказ, Кубань и Крым являются "безусловно, украинской территорией". У России, добавил он, их следует отобрать с помощью "голой" силы".
Билецкий отметил, что в свою бытность студентом обошёл всё выходящее к Кавказу побережье Чёрного моря. Из увиденного он якобы сделал вывод, что территория Кубани и Кавказа - точно так же как и Крымский полуостров - более культурно близка к Украине, чем к России.
Отсюда и его вывод о том, что они "безусловно, украинская территория". Таким образом, вместе с Донбассом и Крымом Билецкий призывает к их вхождению в состав Украины.
Присоединить данные регионы иначе, как насильственным путём, ему не представляется возможным.
Напомним, что Крым и Севастополь присоединились к России по итогу свободного волеизъявления своих жителей на референдуме 2014 года.
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