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"Большой войной пахнет": Сатановский просчитал последствия "гадюшника" в ООН

06 октября 2020, 18:55  •  86 • Политика
Известный политолог Евгений Сатановский просчитал последствия действий американской "мафии", которая превратила ООН из международного арбитра в "гадюшник". По его словам, дело "пахнет большой войной".
Так эксперт прокомментировал отказ мировых лидеров заслушать в ООН доклад бывшего секретаря ОЗХО Жозе Бустани, который хотел проинформировать о химическом разоружении Сирии. Однако Бельгия, Германия, Великобритания, США, Франция и Эстония отказались давать ему слово, в результате чего доклад пришлось зачитать постпреду России Василию Небензе.
Сатановский отметил, что этот скандал полностью дискредитирует как саму ОЗХО, так и ООН, которая должна объективно решать мировые проблемы. Сейчас же обе организации находятся под влиянием Запада, который не заинтересован в установлении истины, а хочет лишь, чтобы все его тезисы партнёры воспринимали как непреложный факт.
Политолог обратил внимание, что сегодня западные страны решают, кого слушать в ООН, а кого нет, хотя право голоса есть у каждого. Они бы "заткнули" и Россию, если бы она не имела возможности наложить вето на решения Совбеза и если бы у неё не было приличного ядерного арсенала.
Сказки про то, что где-то в мире есть объективная международная инстанция, можно забыть. Такой гадюшник... Неоптимистично? Да какой уж тут оптимизм. Большой войной пахнет, - пишет Сатановский в Telegram.
Политолог привёл в пример случаи, когда западные страны принимали решения, основываясь лишь на догадках и предположениях. Это и удары по Сирии, единственным обоснованием для которых являются ролики "Белых касок", которые финансируются за счёт Госдепартамента США. И скандал с отравлением Скрипалей в Великобритании, в рамках которого не было предоставлено ни одного доказательства в пользу антироссийской версии.

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