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"Большой спрос, но...": Рогозин рассказал о подлости США против России
12 апреля 2021, 13:20 • 52 • Политика
Россия привлекательна для заказчиков по стоимости пусковой услуги и разработки космических аппаратов, но они отказываются работать из-за американских санкций. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Несколько заказчиков отказались от запусков на русских ракетах из-за санкций США. Об этом ТАСС сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Он заявил, что Роскосмос привлекателен по предлагаемой стоимости пусковой услуги и стоимости разработки в интересах заказчика космических аппаратов, но из-за санкций они вынуждены отказываться от услуг России или искать с ней другие варианты решения задач.
Дмитрий Рогозин заявил, что всё дело в "американских подлых санкциях".
По словам Рогозина, он знает случай, когда заказчики отказывались от сотрудничества, в случае если в космических аппаратах были комплектующие, сделанные в Соединённых штатах.
Гендиректор Роскосмоса также сказал, что 9 апреля на Байконуре он попросил руководство НАСА рассмотреть вопрос о санкциях, которые к госкорпорации применил Минторг США.
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