"Большой спрос, но...": Рогозин рассказал о подлости США против России

Россия привлекательна для заказчиков по стоимости пусковой услуги и разработки космических аппаратов, но они отказываются работать из-за американских санкций. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Несколько заказчиков отказались от запусков на русских ракетах из-за санкций США. Об этом ТАСС сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он заявил, что Роскосмос привлекателен по предлагаемой стоимости пусковой услуги и стоимости разработки в интересах заказчика космических аппаратов, но из-за санкций они вынуждены отказываться от услуг России или искать с ней другие варианты решения задач.

Дмитрий Рогозин заявил, что всё дело в "американских подлых санкциях".

По словам Рогозина, он знает случай, когда заказчики отказывались от сотрудничества, в случае если в космических аппаратах были комплектующие, сделанные в Соединённых штатах.

Гендиректор Роскосмоса также сказал, что 9 апреля на Байконуре он попросил руководство НАСА рассмотреть вопрос о санкциях, которые к госкорпорации применил Минторг США.