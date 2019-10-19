"Большой прогресс": Трамп заставил Европу принять боевиков ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд стран Европы выразили готовность принять боевиков ИГИЛ*, которые являются их гражданами. Соответствующая информация появилась на странице американского лидера в Twitter.

По словам Трампа, это большой прогресс. Тем не менее президент США не упустил случая посетовать, что это должно было быть сделано сразу после поимки террористов.

"Я только что был уведомлен, что некоторые европейские страны теперь впервые хотят взять истребителей ИГИЛ, пришедших из их стран", - написал Трамп в соцсети.

Напомним, что ещё в феврале 2019 года президент США призвал Великобританию, Германию, Францию и другие страны Европы забрать себе более 800 боевиков ИГИЛ, пойманных американцами в Сирии. В противном случае Трамп пригрозил отпустить террористов на волю.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.