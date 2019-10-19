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"Большой прогресс": Трамп заставил Европу принять боевиков ИГИЛ
19 октября 2019, 09:27 • 116 • Политика
Трамп заявил, что некоторые европейские лидеры впервые выразили готовность принять боевиков ИГИЛ, которые являются их гражданами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд стран Европы выразили готовность принять боевиков ИГИЛ*, которые являются их гражданами. Соответствующая информация появилась на странице американского лидера в Twitter.
По словам Трампа, это большой прогресс. Тем не менее президент США не упустил случая посетовать, что это должно было быть сделано сразу после поимки террористов.
Напомним, что ещё в феврале 2019 года президент США призвал Великобританию, Германию, Францию и другие страны Европы забрать себе более 800 боевиков ИГИЛ, пойманных американцами в Сирии. В противном случае Трамп пригрозил отпустить террористов на волю.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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