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"Большой передел мира": Украинский политолог раскрыл суть британской оси против России

23 января 2022, 21:10  •  202 • Политика
Великобритания намерена сформировать тройственную ось против России. Членами союза станут Лондон, Киев и Варшава. Украинский политолог Константин Бондаренко раскрыл суть этого проекта. "Большой передел мира", - произнёс он и рассказал, какая незавидная участь уготована украинцам.
Совет по геостратегии Великобритании в Twitter опубликовал заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, где она допускает создание тройственного союза, в который войдут Британия, Украина и Польша. В твите появилась и геополитическая карта, где сформирована эта трёхсторонняя ось. Россия и Белоруссия являются "враждебными территориями".
Константин Бондаренко считает, что Британия этим пытается заявить о себе как о самостоятельном игроке на геополитической арене. Идея Pax Americana ("американского мира") стала тяготить США. Лондон подбирает оставшиеся от неё куски и теперь выстраивает Pax Britannica.
Главное противостояние в мире идёт между Соединёнными Штатами и Китаем, но второе по значимости - столкновение Лондона и Москвы, считает политолог. Ещё осенью 2020 года Киев взял курс на Великобританию, понимая, что попадает в сферу её интересов.
Приблизительно в это же время эксперты допустили создание оси Британия - Турция, на которую нанижут Украину, Молдавию, Польшу, а в дальнейшем и прибалтийские страны.
"Оформление подобного блока - дело времени", - приводит слова Бондаренко украинский портал "Страна".
По мнению политолога, необходимо следить не столько за взаимоотношениями Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу, сколько за взаимоотношениями Москвы и Лондона, а также взаимодействие последнего с Анкарой.
"Ничего хорошего Украине это не принесёт - нам и дальше уготована роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира", - считает эксперт.

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