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"Большой кровью должны ответить": Сатановский рассказал о том, чего нельзя прощать

30 августа 2020, 13:10  •  160 • Политика
Известный российский учёный-востоковед и экономист Евгений Сатановский заявил, что в новейшей истории Запад успел совершить столько "подвигов", что прощать его России нельзя. Эксперт отметил: "Большой кровью должны ответить. И не нашей".
Так Сатановский прокомментировал выступление президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии и призвал Минск наладить диалог с оппозицией.
По словам эксперта, и Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель, которые возглавляют ведущие европейские страны, не могли не заметить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет разговаривать с Парижем и Берлином. Вместо этого он ведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Что же касается невмешательства, то за последние 29 лет Европа столько совершила актов этого самого "невмешательства", что теперь на счёт неё ни у кого не должно быть иллюзий, считает Сатановский. При этом он считает, что вина за это лежит также на "наших начальничках", которые в девяностые годы верили, что Запад примет Россию с распростёртыми объятиями.
Что-что, но Украину им всем вовек прощать нельзя. Ни Прибалтику. Ни Грузию с Молдавией. Ни цветных и всех прочих революций. Ни попыток переворотов, хоть в Минске, хоть будущих, у нас. Большой кровью должны ответить. И не нашей. Своей, - пишет Сатановский в Telegram.
Скриншот:Telegram/АРМАГЕДДОНЫЧ

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