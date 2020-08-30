"Большой кровью должны ответить": Сатановский рассказал о том, чего нельзя прощать

Так Сатановский прокомментировал выступление президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии и призвал Минск наладить диалог с оппозицией.

По словам эксперта, и Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель, которые возглавляют ведущие европейские страны, не могли не заметить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет разговаривать с Парижем и Берлином. Вместо этого он ведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Что же касается невмешательства, то за последние 29 лет Европа столько совершила актов этого самого "невмешательства", что теперь на счёт неё ни у кого не должно быть иллюзий, считает Сатановский. При этом он считает, что вина за это лежит также на "наших начальничках", которые в девяностые годы верили, что Запад примет Россию с распростёртыми объятиями.

Что-что, но Украину им всем вовек прощать нельзя. Ни Прибалтику. Ни Грузию с Молдавией. Ни цветных и всех прочих революций. Ни попыток переворотов, хоть в Минске, хоть будущих, у нас. Большой кровью должны ответить. И не нашей. Своей, - пишет Сатановский в Telegram.

Скриншот:Telegram/АРМАГЕДДОНЫЧ