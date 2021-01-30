Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден врёт, обвиняет и угрожает. Путин стоит на своём
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в С...
Главная / Политика

"Большой кризис уже начался". Единственный шанс на спасение России оценил Хазин

30 января 2021, 16:20  •  29 • Политика
Экономист Михаил Хазин считает, что в стране уже начался большой кризис. Предсказывая вероятное ухудшение ситуации, эксперт оценил единственный шанс на спасение России.
Эксперт в интервью URA.RU напомнил о восьми годах спада в нашей стране. "Большой кризис уже начался", - уверен экономист Михаил Хазин.
Он не исключил, что и в ближайшие годы Россию может ожидать ухудшение и без того непростой социально-экономической ситуации. Причину тому экономист видит в политике либералов. Именно они, как уверен Хазин, "целенаправленно усугубляют ситуацию".
Оценивая единственный шанс на спасение России и выход из подобного непростого социально-экономического положения, эксперт высказывается за то, что именно "государство должно очень радикально изменить экономическую политику".
"В противном случае могут быть социально-экономические последствия", - предостерегает Хазин и советует гражданам, имеющим возможность, задуматься над созданием "подушки безопасности".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
30 января 2021, 06:15
"Нужны бараны для заклания": Статью Bloomberg о Путине перевели на "простой язык"
30 января 2021, 08:05
"Ой, тут я потеряла мысль…": Джен Псаки взялась критиковать Россию и "зависла"
30 января 2021, 08:05
"Дворец Путина" – три версии: Расследование на грани фола
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
30 января 2021, 04:25
Эту страну рак обходит стороной? "Чудо чудесное" раскрыл русский врач
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
30 января 2021, 06:15
Американцы выкрали русский "Панцирь" из Ливии. Секретная миссия вызвала тол...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
23 января 2021, 19:20
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
28 января 2021, 20:20
Тайна "дворца Путина" раскрыта: "Это настоящая сенсация"
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
23 января 2021, 19:20
Фарион обещает отомстить русским за Бандеру
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.