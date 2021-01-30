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"Большой кризис уже начался". Единственный шанс на спасение России оценил Хазин
30 января 2021, 16:20 • 29 • Политика
Экономист Михаил Хазин считает, что в стране уже начался большой кризис. Предсказывая вероятное ухудшение ситуации, эксперт оценил единственный шанс на спасение России.
Эксперт в интервью URA.RU напомнил о восьми годах спада в нашей стране. "Большой кризис уже начался", - уверен экономист Михаил Хазин.
Он не исключил, что и в ближайшие годы Россию может ожидать ухудшение и без того непростой социально-экономической ситуации. Причину тому экономист видит в политике либералов. Именно они, как уверен Хазин, "целенаправленно усугубляют ситуацию".
Оценивая единственный шанс на спасение России и выход из подобного непростого социально-экономического положения, эксперт высказывается за то, что именно "государство должно очень радикально изменить экономическую политику".
"В противном случае могут быть социально-экономические последствия", - предостерегает Хазин и советует гражданам, имеющим возможность, задуматься над созданием "подушки безопасности".
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