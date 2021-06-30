"Большой брат" смотрит: Как голландцев в Чёрном море "несколько часов запугивали" русские

Инцидент в Чёрном море, где русские военные якобы "несколько часов запугивали" голландцев, разобрал Виктор Баранец. Он напомнил, что "большой брат" смотрит, и это неслучайно.

Министерство обороны России показало видео, на котором голландский военный корабль Evertsen движется в сторону Керченского пролива. На кадрах можно увидеть, как истребители ВКС сопровождают фрегат ВМС Нидерландов в Чёрном море.

Забавно, что обычное наблюдение в оборонном ведомстве Нидерландов посчитали актом агрессии, отметив, что русские "несколько часов запугивали" экипаж корабля, более того - имитируя атаки. Словом, у страха глаза велики. С другой стороны, это происходит в условиях, когда НАТО проводит военные учения у границ России, практически в наших территориальных водах.

Как отмечал ранее военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, безусловно, манёвры наших военных связаны с проводимыми учениями Sea Breeze. И действия вполне оправданны, поскольку "возможность провокаций очень и очень высока":

А сейчас один из пиков этих учений, когда вся корабельная орда шевелится в Чёрном море, - подчеркнул Баранец.

Русские пилоты никого не запугивали, однако показали:

Ребята, вы там суетитесь, но "большой брат" всё это видит, - сказал Баранец, добавив. - Мы взлетим и походим вдоль своей родной государственной границы. Но если кто-то вздумает с воздуха прорваться, то он, конечно, найдёт, я не исключаю этого, могилу на дне Чёрного моря. Такой вариант тоже нельзя исключать. Пока не будет объявлено об окончании Sea Breeze, мы не можем ничего исключать. Тем более что температура противостояния очень высокая. Ну а дальше, как говорится, как пойдёт, - подчеркнул Баранец.

Эксперт считает важным, что Министерство обороны России меняет регламент пресечения нарушений государственной границы в Чёрном море: