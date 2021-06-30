Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
Главная / Политика

"Большой брат" смотрит: Как голландцев в Чёрном море "несколько часов запугивали" русские

30 июня 2021, 13:15  •  66 • Политика
Инцидент в Чёрном море, где русские военные якобы "несколько часов запугивали" голландцев, разобрал Виктор Баранец. Он напомнил, что "большой брат" смотрит, и это неслучайно.
Министерство обороны России показало видео, на котором голландский военный корабль Evertsen движется в сторону Керченского пролива. На кадрах можно увидеть, как истребители ВКС сопровождают фрегат ВМС Нидерландов в Чёрном море.
Забавно, что обычное наблюдение в оборонном ведомстве Нидерландов посчитали актом агрессии, отметив, что русские "несколько часов запугивали" экипаж корабля, более того - имитируя атаки. Словом, у страха глаза велики. С другой стороны, это происходит в условиях, когда НАТО проводит военные учения у границ России, практически в наших территориальных водах.
Как отмечал ранее военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, безусловно, манёвры наших военных связаны с проводимыми учениями Sea Breeze. И действия вполне оправданны, поскольку "возможность провокаций очень и очень высока":
А сейчас один из пиков этих учений, когда вся корабельная орда шевелится в Чёрном море, - подчеркнул Баранец.
Русские пилоты никого не запугивали, однако показали:
Ребята, вы там суетитесь, но "большой брат" всё это видит, - сказал Баранец, добавив. - Мы взлетим и походим вдоль своей родной государственной границы. Но если кто-то вздумает с воздуха прорваться, то он, конечно, найдёт, я не исключаю этого, могилу на дне Чёрного моря. Такой вариант тоже нельзя исключать. Пока не будет объявлено об окончании Sea Breeze, мы не можем ничего исключать. Тем более что температура противостояния очень высокая. Ну а дальше, как говорится, как пойдёт, - подчеркнул Баранец.
Эксперт считает важным, что Министерство обороны России меняет регламент пресечения нарушений государственной границы в Чёрном море:
Этот регламент имеет много жёстких элементов. В этот регламент включено использование нового оружия для предупредительной стрельбы. Он необходим, чтобы Запад знал, что мы будем в следующий раз не по-детски встречать нарушителей. Я думаю, что это должно хотя бы в какой-то степени отрезвить тех, кто хочет нас взять на испуг и проверить нашу реакцию, - резюмировал Баранец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






66
Источник
Похожие новости
30 июня 2021, 04:05
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
30 июня 2021, 02:15
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
30 июня 2021, 04:05
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
30 июня 2021, 07:45
"Мы нежизнеспособны": Украинцев предупредили о разделении страны
30 июня 2021, 04:05
Зеленский "побил горшки" со всеми спонсорами - Корнилов
30 июня 2021, 05:55
Военный эксперт рассказал, как русские предотвратили третью мировую войну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2021, 06:35
Китай предъявил Украине вакцинный ультиматум – СМИ
25 июня 2021, 00:20
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
25 июня 2021, 21:25
Снести маяк авианосцем? Валяйте, придурки!
27 июня 2021, 07:20
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дала намёк
24 июня 2021, 05:05
Британцы разобрались в провокации с эсминцем быстрее властей: "Мы тыкаем палкой в медведя"
29 июня 2021, 01:30
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства"
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.