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"Большой брат" смотрит: Как голландцев в Чёрном море "несколько часов запугивали" русские
30 июня 2021, 13:15 • 66 • Политика
Инцидент в Чёрном море, где русские военные якобы "несколько часов запугивали" голландцев, разобрал Виктор Баранец. Он напомнил, что "большой брат" смотрит, и это неслучайно.
Министерство обороны России показало видео, на котором голландский военный корабль Evertsen движется в сторону Керченского пролива. На кадрах можно увидеть, как истребители ВКС сопровождают фрегат ВМС Нидерландов в Чёрном море.
Забавно, что обычное наблюдение в оборонном ведомстве Нидерландов посчитали актом агрессии, отметив, что русские "несколько часов запугивали" экипаж корабля, более того - имитируя атаки. Словом, у страха глаза велики. С другой стороны, это происходит в условиях, когда НАТО проводит военные учения у границ России, практически в наших территориальных водах.
Как отмечал ранее военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, безусловно, манёвры наших военных связаны с проводимыми учениями Sea Breeze. И действия вполне оправданны, поскольку "возможность провокаций очень и очень высока":
Русские пилоты никого не запугивали, однако показали:
Эксперт считает важным, что Министерство обороны России меняет регламент пресечения нарушений государственной границы в Чёрном море:
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