"Большое спасибо вам. И на шею - плакать": Лукашенко спас Тихановскую от одесского сценария

Об этом Лукашенко рассказал, выступая на совещании с правительством. Белорусский лидер отметил, что оппозиция готовила провокацию. Она собиралась повторить одесскую катастрофу - поджечь здание, в котором находилась Тихановская и её штаб, а потом возложить всю ответственность на "режим".

Охранник Тихановской, бывший сотрудник милиции, вовремя заподозрил неладное, заметив большое количество людей, которые съезжаются к зданию, и позвонил министру внутренних дел Белоруссии Юрию Караеву. Тогда Лукашенко снял с улицы 120 бойцов ОМОН, которые охраняли порядок, и направил к штабу Тихановской, чтобы защитить оппозиционерку от участи "сакральной жертвы".

Назавтра Тихановская, поняв, что произошло, попросила обеспечить ей охрану и вывезти в Литву, где у неё находились дети.

Большое спасибо вам. И на шею - плакать. Вывезли. Я дал распоряжение посольству в Литве, чтобы ей помогли. Но её быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Её никто не выпихивал за границу, - рассказал Лукашенко.

Отметим, что сегодня Тихановская называет себя президентом Белоруссии, поскольку не признаёт результаты выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко. Ряд западных стран, включая Литву, уже заявили, что не признают Лукашенко законно избранным президентом. С тех пор Тихановскую возят по Европе и проводят с ней встречи, несмотря на отсутствие у неё официального статуса.