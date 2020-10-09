Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

"Большое спасибо вам. И на шею - плакать": Лукашенко спас Тихановскую от одесского сценария

09 октября 2020, 22:05  •  85 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как спас Светлану Тихановскую от одесского сценария. Политик вспоминает, как оппозиционерка его за это благодарила: "Большое спасибо вам. И на шею - плакать".
Об этом Лукашенко рассказал, выступая на совещании с правительством. Белорусский лидер отметил, что оппозиция готовила провокацию. Она собиралась повторить одесскую катастрофу - поджечь здание, в котором находилась Тихановская и её штаб, а потом возложить всю ответственность на "режим".
Охранник Тихановской, бывший сотрудник милиции, вовремя заподозрил неладное, заметив большое количество людей, которые съезжаются к зданию, и позвонил министру внутренних дел Белоруссии Юрию Караеву. Тогда Лукашенко снял с улицы 120 бойцов ОМОН, которые охраняли порядок, и направил к штабу Тихановской, чтобы защитить оппозиционерку от участи "сакральной жертвы".
Назавтра Тихановская, поняв, что произошло, попросила обеспечить ей охрану и вывезти в Литву, где у неё находились дети.
Большое спасибо вам. И на шею - плакать. Вывезли. Я дал распоряжение посольству в Литве, чтобы ей помогли. Но её быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Её никто не выпихивал за границу, - рассказал Лукашенко.
Отметим, что сегодня Тихановская называет себя президентом Белоруссии, поскольку не признаёт результаты выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко. Ряд западных стран, включая Литву, уже заявили, что не признают Лукашенко законно избранным президентом. С тех пор Тихановскую возят по Европе и проводят с ней встречи, несмотря на отсутствие у неё официального статуса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
09 октября 2020, 11:05
"Скоро поймут, куда вляпались": Лукашенко напомнил протестующим о "ковидных" деньгах
09 октября 2020, 14:45
"Продадут мать родную": Стали известны детали подготовки "блицкрига Зеленского" в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламент...
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл ...
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты Р...
09 октября 2020, 09:15
Что скрывает Киев, о чём не должны знать украинцы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2020, 05:30
Сотни боевиков хлынули в Карабах: Макрон подтвердил выводы Путина
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
05 октября 2020, 12:40
Офис Зеленского попросил Кремль о переговорах - СМИ
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
08 октября 2020, 04:50
Немцы попытались спасти русских от "урановых хвостов". Терпения полиции хватило на пять часов
03 октября 2020, 11:10
В украинских СМИ призвали покончить с растлителем Порошенко выстрелом в голову
04 октября 2020, 13:45
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских" наёмников в Карабахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.