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"Большей дискредитации трудно и представить": В Раде призвали оставить Савченко в покое

16 марта 2018, 15:54  •  89 • Политика
Продолжающаяся травля обвиненной в терроризме Надежды Савченко может дискредитировать Киев в глазах европейских и американских партнеров, а также саботировать процесс обмена пленными, утверждает вице-спикер Рады Ирина Геращенко.
Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала своих коллег-депутатов и всех других представителей киевской общественности воздержаться от травли Надежды Савченко. Согласно Геращенко, атаки на имидж и репутацию обвиненного в подготовке теракта депутата могут негативно отразиться на процессе обмена пленными и возвращении на родину осужденных в народных республиках и России украинцев.
Отметим, что наряду со своей должностью в Раде Ирина Геращенко также занимает пост представителя Киева в гуманитарной подгруппе в трехсторонних переговорах по Донбассу.
"Мы должны освободить всех. Но... Я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами. <…> Больший вред нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить", - отметила народный депутат на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, что накануне обвинения в подготовке теракта в стенах Верховной рады выдвинул в адрес Надежды Савченко глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко. В ответ сама Савченко - напомним, Герой Украины - заявила, что в ее стране "только ленивый не думал взорвать администрацию президента или парламент".

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