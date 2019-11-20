"Большего позора придумать нельзя": Сатановский напомнил, что в море ходит, а что, как "украинские лайбы", плавает

Историю возвращения Украине трёх военных судов, которые были задержаны в ноябре прошлого года после попытки "прорыва" в Керченском проливе, Сатановский прокомментировал в эфире радио "Вести. ФМ". Эксперт обратил внимание на оценку, которую этому событию дал глава украинского минобороны, заявивший, что "не считает это актом доброй воли".

По мнению Евгения Сатановского, сами эти суда и кораблями-то назвать сложно. "Если это украинский флот, то большего позора придумать нельзя", - отметил эксперт, добавив, что и военные суда, скорее, можно назвать "ржавыми лайбами".

Понятно, что это, конечно, не резиновые лодки-поплавки. Но куда уходят деньги, которые Украине шлёт НАТО, понять совершенно невозможно, считает он.

Когда 18 ноября эти "ржавые лайбы" вернули украинцам, то к родным берегам они не пошли, как подобает морским судам, а поплыли.

"Соответствующая поговорка о том, что в море ходит, а что в море плавает, - это тема отдельная, мы здесь даже как-то не имеем это в виду. Но иначе назвать вот это несчастное, которое они полагают флотом, даже невозможно", - уверен Евгений Сатановский.

Даже Макрон радостно высказался на эту тему. А по факту - просто Россия решила, что хватит украинским лайбам продолжать ржаветь в нашей акватории. Пусть болтаются там, где и болтались раньше, - этот буксир и эти катера.