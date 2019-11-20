Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин дал бесплатный совет США, указав на их "серьёзную глубокую ошибку&quo...
"Добро пожаловать в Москву! Ой… в Киев": Пилот перепутал столицы во вр...
Российская военная полиция в Сирии не даст сорваться сделке Москвы и Анкары
"Болезненный удар" в сердце Сирии: Нетаньяху цинично оправдал собствен...
Главная / В мире

"Большего позора придумать нельзя": Сатановский напомнил, что в море ходит, а что, как "украинские лайбы", плавает

20 ноября 2019, 17:39  •  25 • В мире
Россия возвратила Украине три "ржавые лайбы", которые украинский министр обороны назвал почему-то кораблями. И если это и есть флот Украины, то "большего позора и придумать нельзя", заявил Евгений Сатановский, попутно напомнив, что в море ходит, а что плавает.
Историю возвращения Украине трёх военных судов, которые были задержаны в ноябре прошлого года после попытки "прорыва" в Керченском проливе, Сатановский прокомментировал в эфире радио "Вести. ФМ". Эксперт обратил внимание на оценку, которую этому событию дал глава украинского минобороны, заявивший, что "не считает это актом доброй воли".
По мнению Евгения Сатановского, сами эти суда и кораблями-то назвать сложно. "Если это украинский флот, то большего позора придумать нельзя", - отметил эксперт, добавив, что и военные суда, скорее, можно назвать "ржавыми лайбами".
Понятно, что это, конечно, не резиновые лодки-поплавки. Но куда уходят деньги, которые Украине шлёт НАТО, понять совершенно невозможно, считает он.
Когда 18 ноября эти "ржавые лайбы" вернули украинцам, то к родным берегам они не пошли, как подобает морским судам, а поплыли.
"Соответствующая поговорка о том, что в море ходит, а что в море плавает, - это тема отдельная, мы здесь даже как-то не имеем это в виду. Но иначе назвать вот это несчастное, которое они полагают флотом, даже невозможно", - уверен Евгений Сатановский.
Даже Макрон радостно высказался на эту тему. А по факту - просто Россия решила, что хватит украинским лайбам продолжать ржаветь в нашей акватории. Пусть болтаются там, где и болтались раньше, - этот буксир и эти катера.
"Напомню, что всё это шло без прописанных в морском регистре сигналов и без выполнения планов прямиком на Крымский мост. Проверять, брандеры это или просто провокация, наши не стали и поступили соответственно", - подвёл итог Сатановский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
19 ноября 2019, 18:54
"А по соседству жил Троцкий": Daily Mail нашла "русский след" в смерти основателя "Белых касок"
20 ноября 2019, 17:24
«Ведёт к никому не нужной напряжённости»: Израиль нанёс авиаудары по территории Сирии
19 ноября 2019, 22:09
"Вызывает недоумение": В Минобороны России удивились обвинениям Турции и ответили на угрозы
19 ноября 2019, 21:54
«Сфокусируемся на угрозе со стороны США»: в Швеции прекратили преследование Ассанжа по обвинениям в домогательствах
19 ноября 2019, 18:54
Жестоко казнил имама, резал женщин и детей: В Европе приютили беженцем палача ИГИЛ
19 ноября 2019, 22:09
Дайджест СМИ: Польша назвала сценарии войны с Россией, США заподозрили, что Москва прослушивает Трампа
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2019, 01:24
"Побежал спрашивать у взрослых?": В Рунете не поняли, с кем Зеленский собир...
20 ноября 2019, 04:39
Испортивший воздух на камеру конгрессмен США стал поводом для нового анекдота про газ...
20 ноября 2019, 11:09
Малофеев одним словом охарактеризовал американцев, накачивающих Зеленского перед встр...
20 ноября 2019, 04:39
"В подарок от Зеленского": В Одессе назначили возрождать национальную памят...
20 ноября 2019, 07:54
Последний парад в Бресте
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2019, 12:09
"Украина стоит как 4 дивизиона С-400": Ходорковский выболтал стоимость Незалежной
18 ноября 2019, 16:54
Единственная из «Квартала»
16 ноября 2019, 06:24
Китайские СМИ: Пора вернуть потерянную Сибирь? (Telegram. Обзор)
15 ноября 2019, 04:24
Расставил приоритеты: Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
19 ноября 2019, 05:54
"Путин ясно дал понять": Американец назвал два просчёта США с Россией
19 ноября 2019, 05:54
После возвращения Россией трёх украинских кораблей-нарушителей Макрон набрал Путину
19 ноября 2019, 05:54
Грузия вновь восстала: спецназ, водометы и Россия (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.