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"Большего позора придумать нельзя": Сатановский напомнил, что в море ходит, а что, как "украинские лайбы", плавает
20 ноября 2019, 17:39 • 25 • В мире
Россия возвратила Украине три "ржавые лайбы", которые украинский министр обороны назвал почему-то кораблями. И если это и есть флот Украины, то "большего позора и придумать нельзя", заявил Евгений Сатановский, попутно напомнив, что в море ходит, а что плавает.
Историю возвращения Украине трёх военных судов, которые были задержаны в ноябре прошлого года после попытки "прорыва" в Керченском проливе, Сатановский прокомментировал в эфире радио "Вести. ФМ". Эксперт обратил внимание на оценку, которую этому событию дал глава украинского минобороны, заявивший, что "не считает это актом доброй воли".
По мнению Евгения Сатановского, сами эти суда и кораблями-то назвать сложно. "Если это украинский флот, то большего позора придумать нельзя", - отметил эксперт, добавив, что и военные суда, скорее, можно назвать "ржавыми лайбами".
Понятно, что это, конечно, не резиновые лодки-поплавки. Но куда уходят деньги, которые Украине шлёт НАТО, понять совершенно невозможно, считает он.
Когда 18 ноября эти "ржавые лайбы" вернули украинцам, то к родным берегам они не пошли, как подобает морским судам, а поплыли.
Даже Макрон радостно высказался на эту тему. А по факту - просто Россия решила, что хватит украинским лайбам продолжать ржаветь в нашей акватории. Пусть болтаются там, где и болтались раньше, - этот буксир и эти катера.
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