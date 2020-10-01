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"Большее гадство сложно себе представить": Пронько о ситуации с накопительной пенсией

01 октября 2020, 18:50  •  106 • Политика
Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии. "Большее гадство в государственной политике сложно себе представить", - не сдержался Юрий Пронько, комментируя ситуацию.
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент. Ситуацию эмоционально прокомментировал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Он отмечает, что ситуацию, которая сложилась вокруг так называемой накопительной пенсии в России, иначе чем мерзкой назвать нельзя. Люди, которые принимали её, агитировали за неё, они мало того, что её "заморозили", а по сути - украли, так теперь ещё рассуждают о том, что в ней не было необходимости, негодует экономический обозреватель.
Простите, но большее гадство в государственной политике сложно себе представить. О каком доверии к решениям власти вообще после подобного дуализма (на грани помутнения) может идти речь?! Цена вопроса - несколько триллионов рублей, на которые в очередной раз обокрали народ, - написал Юрий Пронько в своём Telegram-канале.
Он добавил, что вместо предложений по отмене накопительной пенсии неплохо бы сначала разобраться с пенсионными баллами. После скандального доклада Счётной палаты России к деятельности Пенсионного фонда особого доверия нет, подытожил экономический обозреватель.

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