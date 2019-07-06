"Больше вы от него ни слова не услышите": На Западе уже попрощались с "ценным свидетелем" Украины по MH17

Стало известно, что на Украине арестовали "ценного свидетеля" по делу о крушении в 2014 году малайзийского лайнера рейса MH17. Ранее родные бывшего начальника ПРО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха сообщили обстоятельства задержания. По их словам, неизвестные вломились в их квартиру, похитили мужчину из дома и под действием психотропных средств доставили на территорию Украины.

Напомним, международная следственная группа, организованная после крушения лайнера, в которую, в частности, входит и Украина, обвиняет в случившейся с MH17 трагедии Россию, заявляя, что якобы российская сторона ответственна за запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук", с которой, как предполагается, и столкнулся самолет в воздухе. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Twitter-пользователи из Нидерландов резко осудили поимку украинскими спецслужбами "ценного свидетеля", на которого могут повесить вину по крушению. Некоторые не на шутку испугались за жизнь похищенного.

"Двуличность нидерландских СМИ заходит так далеко, что то, что украинские спецслужбы похитили возможного свидетеля MH17, да еще и пытали его, просто назвали "доставили"", - пишет автор популярного Twitter-аккаунта под ником Joost Niemoller.

"Они похитили этого свидетеля, потому что не могут допустить, чтобы истина вышла наружу. Больше вы от него ни слова не услышите", - предполагает Evert Woortman.

Фото/Twitter/Joost Niemoller

Фото/Twitter/Evert Woortman