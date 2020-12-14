"Больше всех выигрывает Китай": Трамп пригрозил заблокировать санкции против России

Об этом хозяин Белого дома объявил в воскресенье в Twitter.

Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето! - предупредил Трамп.

Скриншот: Twitter/@realDonaldTrump

Напомним, что ранее палата представителей конгресса США утвердила оборонный бюджет на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября). Он предполагает введение санкций против компаний, которые имеют хотя бы опосредованное отношение к газопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также санкций против Турции за то, что она купила у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Трамп ранее уже предупреждал, что может наложить на проект оборонного бюджета вето. Причиной его недовольства было положение, позволяющие интернет-компаниям безнаказанно блокировать и удалять посты, которые выражают идущие вразрез с политикой демократов мысли.

В частности, Twitter скрывал твиты Трампа о фальсификациях на выборах плашкой о том, что данная информация может вводить в заблуждение, а YouTube начал удалять ролики с аналогичным содержанием. Впрочем, как говорят эксперты, конгрессмены всё равно могут преодолеть вето президента большинством голосов.