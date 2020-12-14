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"Больше всех выигрывает Китай": Трамп пригрозил заблокировать санкции против России

14 декабря 2020, 04:00  •  75 • Политика
Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать оборонный бюджет на финансовый 2021 год, который предполагает введение санкций против России и Турции. Причиной стала не любовь к Москве, а страх перед Пекином. Глава государства отметил: "Больше всех выигрывает Китай".
Об этом хозяин Белого дома объявил в воскресенье в Twitter.
Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето! - предупредил Трамп.
Скриншот: Twitter/@realDonaldTrump
Напомним, что ранее палата представителей конгресса США утвердила оборонный бюджет на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября). Он предполагает введение санкций против компаний, которые имеют хотя бы опосредованное отношение к газопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также санкций против Турции за то, что она купила у России зенитно-ракетные комплексы С-400.
Трамп ранее уже предупреждал, что может наложить на проект оборонного бюджета вето. Причиной его недовольства было положение, позволяющие интернет-компаниям безнаказанно блокировать и удалять посты, которые выражают идущие вразрез с политикой демократов мысли.
В частности, Twitter скрывал твиты Трампа о фальсификациях на выборах плашкой о том, что данная информация может вводить в заблуждение, а YouTube начал удалять ролики с аналогичным содержанием. Впрочем, как говорят эксперты, конгрессмены всё равно могут преодолеть вето президента большинством голосов.
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