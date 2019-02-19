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"Больше всего обманули тех, кто стоял на Майдане": Депутат Рады подвел итоги госпереворота в 2014-м

19 февраля 2019, 21:39  •  110 • Политика
В Киеве продолжают вспоминать события пять лет назад на Майдане, ставшие причиной государственного переворота и начала гражданской войны на Украине. Мероприятия совпали с предвыборной кампанией. "Больше всех обманули именно тех, кто стоял на Майдане", - заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий.
По его словам, активисты Евромайдана оказались "самыми обманутыми". Депутат заявил, что был и остается непримиримым противником Майдана.
Итоги пятилетнего переворота он считает для людей губительными. По его словам, только в декабре от кори на Украине умерли 34 человека. "Их, по идее, нужно тоже записать в Небесную сотню", - грустно иронизирует он.
Люди, пришедшие на Майдан, хотели изменений в стране, однако не дождались обещанной западными партнерами красивой сказки, подчеркнул Балицкий. "Все как в старые времена, когда говорили, что революцию затевают романтики, исполняют фанатики, а плодами революции всегда пользуются подлецы", - подчеркнул депутат в разговоре с ФАН.

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