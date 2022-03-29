Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Что происходит в Изюме?
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
Главная / Политика

"Больше всего мы хотим выйти из ЕС": Итальянский историк обратилась к Путину

29 марта 2022, 17:05  •  107 • Политика
Итальянский историк и журналист Орнелла Мариани обратилась к президенту России Владимиру Путину на фоне колоссального давления Запада на Москву. "Итальянский народ больше всего хочет выйти из коррумпированного ЕС", - отметила она.
Мариани в своём обращении отметила, что обычные итальянцы не разделяют русофобскую политику итальянского правительства. Наоборот, они помнят, как Россия направляла своих врачей, когда Италия пыталась бороться с коронавирусом. Она подчеркнула, что итальянцы никогда не были врагами России. Настоящий враг - это председатель Совета министров Италии Марио Драги и "оппортунисты режима", цитирует видеообращение Мариани портал "Народные новости".
Итальянцы ждут, когда этот парламент и этот премьер-министр уйдут в отставку. Но больше всего итальянцы хотят выйти из коррумпированного образования Европейский союз. Господин президент, вы можете помочь нам сделать это,
- отметила она.
Историк попросила Путина применять контрсанкции только против Марио Драги и его единомышленников, а не против всех итальянцев. Для обычных людей Россия - последний оплот и защитник западных ценностей - этики и культуры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


107
Источник
Похожие новости
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солдат депутата
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "отползать" с Украины
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
29 марта 2022, 06:00
"Во мне включился зверь, когда увидел убитых детей": раненый сержант - о зверствах нацистов
29 марта 2022, 06:00
Сенаторы США придумали способ унизить Россию через украденное золото
29 марта 2022, 11:50
Сберечь президента и Россию! Байден проболтался, что Путина уже заказали
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солда...
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "...
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
29 марта 2022, 06:00
"Во мне включился зверь, когда увидел убитых детей": раненый сержант - о зв...
29 марта 2022, 06:00
Сенаторы США придумали способ унизить Россию через украденное золото
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2022, 05:55
Ликвидирован известный украинский неонацист
25 марта 2022, 03:25
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут - источник
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
26 марта 2022, 17:20
Кадыров напрямую обратился к Байдену: "Ты человек или..?"
23 марта 2022, 01:45
"Осталось зачистить окраины": Военкор из окопа рассказал о главной победе дня
27 марта 2022, 02:40
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.