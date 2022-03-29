Итальянский историк и журналист Орнелла Мариани обратилась к президенту России Владимиру Путину на фоне колоссального давления Запада на Москву. "Итальянский народ больше всего хочет выйти из коррумпированного ЕС", - отметила она.

Мариани в своём обращении отметила, что обычные итальянцы не разделяют русофобскую политику итальянского правительства. Наоборот, они помнят, как Россия направляла своих врачей, когда Италия пыталась бороться с коронавирусом. Она подчеркнула, что итальянцы никогда не были врагами России. Настоящий враг - это председатель Совета министров Италии Марио Драги и "оппортунисты режима", цитирует видеообращение Мариани портал "Народные новости".

Итальянцы ждут, когда этот парламент и этот премьер-министр уйдут в отставку. Но больше всего итальянцы хотят выйти из коррумпированного образования Европейский союз. Господин президент, вы можете помочь нам сделать это,

- отметила она.

Историк попросила Путина применять контрсанкции только против Марио Драги и его единомышленников, а не против всех итальянцев. Для обычных людей Россия - последний оплот и защитник западных ценностей - этики и культуры.