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"Больше всего мы хотим выйти из ЕС": Итальянский историк обратилась к Путину
29 марта 2022, 17:05 • 107 • Политика
Итальянский историк и журналист Орнелла Мариани обратилась к президенту России Владимиру Путину на фоне колоссального давления Запада на Москву. "Итальянский народ больше всего хочет выйти из коррумпированного ЕС", - отметила она.
Мариани в своём обращении отметила, что обычные итальянцы не разделяют русофобскую политику итальянского правительства. Наоборот, они помнят, как Россия направляла своих врачей, когда Италия пыталась бороться с коронавирусом. Она подчеркнула, что итальянцы никогда не были врагами России. Настоящий враг - это председатель Совета министров Италии Марио Драги и "оппортунисты режима", цитирует видеообращение Мариани портал "Народные новости".
- отметила она.
Историк попросила Путина применять контрсанкции только против Марио Драги и его единомышленников, а не против всех итальянцев. Для обычных людей Россия - последний оплот и защитник западных ценностей - этики и культуры.
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