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"Больше улик не нашли": Пресс-секретарь Навального выступила с заявлением о "Новичке"

19 сентября 2020, 18:05  •  22 • Политика
Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш выступила с заявлением о яде "Новичок", которым его якобы отравили. "Больше ни на чём улик не нашли", - призналась она.
Речь идёт о следах боевого отравляющего вещества, которые были найдены на бутылке из-под воды, которой пользовался Навальный. В частности, по словам Ярмыш, больше нигде, кроме бутылки, следов яда обнаружено не было.
Она отметила, что из номера, в котором временно пребывал блогер в Томске, соратниками блогера было вывезено много личных вещей. Эти вещи направили в Германию.
"Поэтому, очевидно, что больше ни на чём (кроме бутылки) улик не нашли", - сказала она в эфире телеканала "Дождь".
Ярмыш подчеркнула, что специалисты, которые якобы обнаружили следы "Новичка" на бутылке, не сообщали об обнаружении следов на других вещах блогера.

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