"Больше улик не нашли": Пресс-секретарь Навального выступила с заявлением о "Новичке"

Речь идёт о следах боевого отравляющего вещества, которые были найдены на бутылке из-под воды, которой пользовался Навальный. В частности, по словам Ярмыш, больше нигде, кроме бутылки, следов яда обнаружено не было.

Она отметила, что из номера, в котором временно пребывал блогер в Томске, соратниками блогера было вывезено много личных вещей. Эти вещи направили в Германию.

"Поэтому, очевидно, что больше ни на чём (кроме бутылки) улик не нашли", - сказала она в эфире телеканала "Дождь".

Ярмыш подчеркнула, что специалисты, которые якобы обнаружили следы "Новичка" на бутылке, не сообщали об обнаружении следов на других вещах блогера.