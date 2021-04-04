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"Больше провокаций - больше денег": Жириновский спрогнозировал, какие города будет бомбить Киев

04 апреля 2021, 22:55  •  164 • Политика
Депутат Госдумы Владимир Жириновский спрогнозировал, какие города будет бомбить Киев. Он считает, что бить будут по своим. "Больше провокаций - больше денег", - произнёс политик.
Жириновский допустил, что украинские провокаторы будут намеренно бомбить свои же города. Их целями станут Киев, Харьков, какие-либо инженерные сооружения.
"Чем больше провокаций будет совершено, тем больше они получат денег", - подчеркнул депутат ГД в эфире радио "КП".
По его мнению, на своей территории организовать провокацию легче. Причём потом Киев обвинит во всём Россию. В качестве примера Жириновский привёл инцидент с MH17. Он убеждён, что малайзийский Boeing над Донбассом сбили именно украинские военные. И вот уже семь лет в этом обвиняют РФ.
По словам политика, украинским властям нужна финансовая подпитка, а деньги "замыливают глаза".

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