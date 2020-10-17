"Больше не трагедия?": Журналист пригвоздил острыми вопросами раздающих чины в Крыму

Напомним, что в день трагедии в Одессе Боделан был руководителем управления украинской ГСЧС. По некоторым данным, Боделан может быть как осознанным, так и непреднамеренным участником гибели людей. Однако вместо каких-либо пояснений он был назначен крымскими властями на высокий пост.

"Ладно, предположим, что все мы - журналисты, политологи, член СПЧ Винокурова, одессит и военкор Димитриев, ополченец Андроник, бывшие силовики, ветераны локальных войн - страшно ошибаемся", - написал в своём Telegram-канале Андрей Медведев.

Он отметил, что не может исключать того, что "Боделан действительно заслуживает того, чтобы его назначили на должность в Крыму".

"В конце концов, может, мы не знаем чего-то, может быть, трагедию 2 мая 2014 воспринимаем слишком близко к сердцу, а отсюда эмоционально реагируем", - отметил он.

Медведев добавил, что очень хотелось бы, чтобы в крымском руководстве официально рассказали людям о таком скандальном назначении - например, чем Боделан заслужил это назначение, как прошёл проверки и правда ли, что, будучи на Украине, параллельно работал в российском МЧС?

"Может, мы не знаем чего-то, а он, допустим, все эти годы на Донбассе сражался? Ну вдруг. Допрошен ли он как свидетель в рамках дела о пожаре в Доме профсоюзов, возбуждённым российским СК?" - продолжил "расстреливать" вопросами журналист.

Он отметил, что пока людям не объяснят таких действий, их "удивление" никуда не пропадёт. По словам журналиста, 2 мая 2014 года в Одессе русские люди погибли за Русский мир. Будучи приверженцами разных политических направлений, они были едины в любви к России.

"Я помню, как 3 мая к посольству Украины в Москве несли цветы и свечи. Молодёжь и старики, явно небогатые люди и бизнесмены с личной охраной. Мы просто верили, что для Украины это тоже трагедия. А теперь и для нас, что ли, больше не трагедия? Или как?" - уточнил он.

Медведев добавил, что "неудобные" вопросы будут продолжаться, потому что нельзя забыть тех, кто защищал и умирал за Русский мир.