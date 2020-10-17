Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят обща...
Вот такая она «самая сильная»…
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
Главная / Политика

"Больше не трагедия?": Журналист пригвоздил острыми вопросами раздающих чины в Крыму

17 октября 2020, 22:35  •  19 • Политика
Журналист Андрей Медведев пригвоздил своими острыми вопросами раздающих чины в Крыму. Поводом для "неудобных" уточнений стало странное назначение бывшего главы украинской ГСЧС, фигурировавшего в день сожжения людей в Одессе в 2014 году, Владимира Боделана заместителем главы Симферопольского района Республики Крым. "Мы просто верили, что для Украины это тоже трагедия. А теперь и для нас, что ли, больше не трагедия? Или как?" - не скрывает удивления и негодования журналист.
Напомним, что в день трагедии в Одессе Боделан был руководителем управления украинской ГСЧС. По некоторым данным, Боделан может быть как осознанным, так и непреднамеренным участником гибели людей. Однако вместо каких-либо пояснений он был назначен крымскими властями на высокий пост.
"Ладно, предположим, что все мы - журналисты, политологи, член СПЧ Винокурова, одессит и военкор Димитриев, ополченец Андроник, бывшие силовики, ветераны локальных войн - страшно ошибаемся", - написал в своём Telegram-канале Андрей Медведев.
Он отметил, что не может исключать того, что "Боделан действительно заслуживает того, чтобы его назначили на должность в Крыму".
"В конце концов, может, мы не знаем чего-то, может быть, трагедию 2 мая 2014 воспринимаем слишком близко к сердцу, а отсюда эмоционально реагируем", - отметил он.
Медведев добавил, что очень хотелось бы, чтобы в крымском руководстве официально рассказали людям о таком скандальном назначении - например, чем Боделан заслужил это назначение, как прошёл проверки и правда ли, что, будучи на Украине, параллельно работал в российском МЧС?
"Может, мы не знаем чего-то, а он, допустим, все эти годы на Донбассе сражался? Ну вдруг. Допрошен ли он как свидетель в рамках дела о пожаре в Доме профсоюзов, возбуждённым российским СК?" - продолжил "расстреливать" вопросами журналист.
Он отметил, что пока людям не объяснят таких действий, их "удивление" никуда не пропадёт. По словам журналиста, 2 мая 2014 года в Одессе русские люди погибли за Русский мир. Будучи приверженцами разных политических направлений, они были едины в любви к России.
"Я помню, как 3 мая к посольству Украины в Москве несли цветы и свечи. Молодёжь и старики, явно небогатые люди и бизнесмены с личной охраной. Мы просто верили, что для Украины это тоже трагедия. А теперь и для нас, что ли, больше не трагедия? Или как?" - уточнил он.
Медведев добавил, что "неудобные" вопросы будут продолжаться, потому что нельзя забыть тех, кто защищал и умирал за Русский мир.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
17 октября 2020, 15:15
Эрдоган предал Россию? Турция показала США российские С-400
17 октября 2020, 13:25
Уничтожить "Северный поток - 2": в Швеции назвали главную цель страны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2020, 03:40
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят общаться с русскими
14 октября 2020, 02:55
В Госдуме назвали политическим терроризмом сделанный Тихановской "шах и мат" для Лукашенко
15 октября 2020, 04:35
Вот такая она «самая сильная»…
11 октября 2020, 14:25
Скажите спасибо Путину: за что Армения должна благодарить Россию - заявление Алиева
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
14 октября 2020, 22:10
Русскому самолёту не дали сесть в Сирии? Эксперт сделал тревожное предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.