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"Больше не повторится": Курдские боевики извинились за соотечественников перед русской военной полицией

21 ноября 2019, 03:24  •  89 • В мире
Курды извинились перед русскими за поведение соотечественников. Сотрудники милиции пообещали разобраться, кто бросал камни и бутылки с зажигательной смесью в машину российской военной полиции. Курды говорят, что такого "больше не повторится".
Силы внутренней безопасности записали неожиданное видеообращение к русским военным. На записи - девять мужчин из местной милиции, один из них зачитывает речь к российским военным полицейским. По словам курдов, 18 ноября в Кобани совместный патрульный конвой, в состав которого входили и российские машины, встретила "агрессивная группа жителей города". В машины полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.
"Выражаем глубокое сожаление о произошедшем инциденте, будут приняты соответствующие меры. Гарантируем, что это не повторится в будущем. Мы верим, что российские силы, находящиеся в Кобани в соответствии с Сочинским меморандумом, сумеют гарантировать покой и безопасность жителей региона", - говорят курды.

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