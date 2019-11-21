"Больше не повторится": Курдские боевики извинились за соотечественников перед русской военной полицией

Силы внутренней безопасности записали неожиданное видеообращение к русским военным. На записи - девять мужчин из местной милиции, один из них зачитывает речь к российским военным полицейским. По словам курдов, 18 ноября в Кобани совместный патрульный конвой, в состав которого входили и российские машины, встретила "агрессивная группа жителей города". В машины полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.

"Выражаем глубокое сожаление о произошедшем инциденте, будут приняты соответствующие меры. Гарантируем, что это не повторится в будущем. Мы верим, что российские силы, находящиеся в Кобани в соответствии с Сочинским меморандумом, сумеют гарантировать покой и безопасность жителей региона", - говорят курды.