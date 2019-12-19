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"Больше контактов": Меркель наконец заметила готовность русских к "кооперации" после убийства гражданина Грузии
19 декабря 2019, 07:24 • 41 • В мире
Власти Германии заметили, что Россия пошла им навстречу в расследовании убийства гражданина Грузии в центре Берлина. Ангела Меркель заявила, что сначала немцы "не видели готовности к кооперации". Однако теперь российская сторона идет на контакт. "Мы видим больше контактов", - считает Меркель.
Власти ФРГ оценили помощь России в расследовании расправы над гражданином Грузии Зелимханом Хангошвили в Берлине. Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что русских дипломатов выслали, потому что сначала "не увидели готовности к кооперации" со стороны России. Однако потом российские власти пошли на контакт.
"И теперь мы видим больше контактов. Федеральное правительство делает это на необходимом уровне", - цитирует Меркель ТАСС.
Напомним, из Германии выслали двух сотрудников посольства России. Поводом стало убийство гражданина Грузии в центре Берлине в августе этого года. Неизвестный велосипедист выстрелил в Хангошвили, когда тот находился в берлинском районе Моабит. В результате мужчина скончался на месте. 24 августа прокуратура Берлина объявила о задержании в качестве подозреваемого 49-летнего гражданина России. Разразился международный скандал.
После этого сотрудников посольства России объявили в немецком МИД персонами нон грата. Правительство Германии заявило, что примет меры в случае, если Москва не поможет в расследовании убийства.
Комментируя произошедшее, президент России Владимир Путин отметил, что убитый был бандитом и "очень жестоким и кровавым человеком". Он упрекнул Германию в том, что она не выдала Москве этого "преступника и убийцу", несмотря на официальные запросы. Слова Путина о Хангошвили "глубоко шокировали" представителя Социал-демократической партии Германии и эксперта по внешнеполитическим вопросам Нильса Шмида, сообщает ARD.
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