"Больше двух не собираться": Пока Меркель покупает вино, в Европе вводят новые правила

Новые правила

В ряде европейских стран в период пандемии коронавируса вводят новые правила.

Так, во Франции Национальное собрание в первом чтении одобрило законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения. Согласно данному документу, государство может вводить особые меры безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Согласно документу, правительство сможет ограничивать общественные свободы, в том числе за счёт массового режима самоизоляции, на протяжении двух месяцев. В том числе предполагается увеличить штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Во Франции на вечер субботы, 21 марта, было зафиксировано 14 459 случаев заражения, при этом число летальных исходов - 562. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан.

Вслед за этим ужесточают правила и в Италии, куда для помощи местным уже вылетели несколько бортов авиагруппировки ВКС России.

Так, в итальянской провинции Ломбардия, которая наиболее пострадала от коронавирусной инфекции, увеличен штраф за нарушение режима карантина, теперь он составляет пять тысяч евро.

Власти также распорядились закрыть все государственные офисы, профессиональные студии, а также стройки, за исключением тех, которые касаются медицинских объектов, дорог и железнодорожных линий.

В целом по стране штраф за нарушение режима составляет 206 евро. Кроме того, граждан в общественных местах обязали носить маски, а также запретили выходить из дома без специального сертификата.

По информации на субботу, 21 марта, число умерших в Италии составило почти 800 человек. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 4 825 человек. Напомним, что всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тысяч человек.

В Испании в воскресенье, 22 марта, было объявлено о продлении режима повышенной готовности до 11 апреля. По последним данным, в Испании выявлено 28,5 тысяч заражений коронавирусом COVID-19, с начала эпидемии скончались 1 720 человек. В тяжёлом состоянии находятся 1 785 человек, выздоровели 2 575.

Вино против коронавируса?

В Германии, тем временем, вводят также новые ограничительные меры.

Отныне местным жителям нельзя собираться больше двух. Исключения сделаны только для семей, передаёт агентство DPA. По последним данным, COVID-19 в ФРГ выявлен у 22,1 тысячи человек.

Примечательно на фоне этих новостей поведение канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ранее она назвала пандемию коронавируса исторической задачей, сравнимой по масштабам чуть ли не со временами Второй мировой, но при этом её саму без маски заметили в одном из берлинских супермаркетов.

На фото очевидца Меркель спокойно покупала товары в магазине: в её корзинке заметили упаковку туалетной бумаги, несколько бутылок вина, а также товары для дома.

Случаи "привозные"

В России тем временем сообщили о росте числа заражённых.

По информации оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, число заражённых увеличилось на 61, многие из которых - 54 - отмечены в столице. Общее число заразившихся составляет 367 человек.

При этом отмечается, что распространение инфекции связано с её "завозом" из стран ЕС.

Помимо Москвы, коронавирус был подтвержден у пациентов из Новгородской, Кировской, Архангельской, Брянской областей. Их число незначительно - один-два пациента. В Удмуртии также зафиксировано два случая.

По последним данным штаба, на данный момент выздоровели 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан Китая и один гражданин Италии. Также были выписаны трое россиян с лайнера Diamond Princess.

Отметим, что в связи со вспышкой коронавируса с 23 марта в России будут ограничены авиаперевозки. Полный перечень стран, по авиамаршрутам которых вводятся ограничения, приведён здесь.